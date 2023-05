[Entrevista] Una leyenda viviente llamada Os Mutantes

Hace unos días tuve la suerte de platicar con Sergio Dias, el legendario líder y fundador del muy famoso grupo brasileño Os Mutantes.

Todo comenzó perfecto, ya que su primer comentario fue sobre las Auroras Borealis que aparecieron en Arizona, y de las cuales había encontrado unas fotos en internet.

“¿Sabes? Ese fenómeno es una falla en el magnetismo de los polos y que eso suceda en Phoenix es una de las cosas más raras que pueden suceder, porque es totalmente fuera de la naturaleza del mundo y es un síntoma de que algo más grande está pasándonos”, cuenta emocionado.

Soy muy suertudo de haber logrado hacer mi música como yo quería

Sergio es una persona sumamente articulada. Rápidamente me cuenta que lleva 20 años viviendo en Las Vegas, porque hace muchos años Os Mutantes estuvieron nominados al Grammy Latino, y como la ceremonia se realiza en esa ciudad, la visitó y se le hizo un paraje casi lunar, por la combinación del desierto con las inmensas montañas que rodean a la muy pequeña ciudad del juego por antonomasia.

“No sé qué hago aquí, porque no tomo, ni fumo, ni nada… Pero viniendo de Brasil, que es un paraje completamente verde, me sentí como si estuviera en otro mundo, en un paraíso marciano que no cesa de cambiar de colores tanto en el cielo como en el desierto, por eso compré una casa para vivir aquí, y me doy cuenta de cómo ha cambiado a lo largo del tiempo, porque primero era una ciudad de sólo juego y ahora es algo que se ha transformado en un centro no sólo cultural, sino también social con la Fórmula Uno y demás espectáculos, no solo de música."

“El tráfico es mínimo y es una ciudad muy limpia. Incluso hemos tocado dos veces aquí, la primera en el Hard Rock Cafe y luego en una fecha de la última gira”, agrega.





El 17 de mayo regresan a México, para tocar en la Semana Indie Rocks.

Sí, siempre que tocamos en México es fantastico, ya que Brasil y México somos como dos hermanos, con el mismo gusto por la comida y con una cultura y sentimiento nacionalista muy cercanos, sólo separados por el idioma, con esa barrera cada vez menos importante entre los portugueses y los latinos.





Me imagino que tocarán algo del último disco, Zzyzx.

Claro, tocaremos algunas canciones, como “The Last Silver Bird”, que cuenta como el último humano se despide de sus novias y trata de encontrar otra tierra para habitarla, y otra titulada “Mutant’s Lonely Night”, que habla de cómo alguien como yo está aterrado de la raza humana porque tiene la habilidad de sentir lo que todos sentimos y se pregunta si vale la pena vivir entre nosotros. En realidad ZZYZX es un álbum muy divertido, porque incluye inclusive un blues y un gospel.

Por cierto, ¿qué significa ese título?

Hace unos años viajaba yo hacia Los Ángeles, era por la tarde y me di cuenta de una señalización en la carretera que decía “ZZYZX” e inmediatamente quise saber qué significaba o hacia dónde nos podía dirigir un camino con ese nombre, así que tomé esa desviación y en 10 minutos me encontré en medio de la nada, hasta que de pronto llegaron unos militares con toda la actitud de expulsarnos inmediatamente del lugar. Fue entonces que supe que esa desviación llamada “ZZYZX” era el camino para llegar al Area 51, famosa por haber sido supuestamente una base militar donde se esconden restos de aliens capturados… Por eso le pusimos así.

Os Mutantes es lo que podemos llamar la “feijoada” musical por excelencia de Brasil, ya que desde su formación en los sesenta y siendo participe de todos los movimientos de aquel entonces, como la psicodelia y el progresivo, supo construir una áurea de nacionalismo musical que llevó a Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tom Ze y Gal Costa, todos ellos ya leyendas del movimiento tropicalia, a colaborar con ellos en varios proyectos.

Desde su álbum debut, titulado simplemente Os Mutantes (1968) hasta el último del 2020, ellos son para muchos brasileños el equivalente a lo que sería en México el TRI.





¿Musicalmente, cuál sería la principal diferencia entre su primer disco y este último?

Oh, Dios mío… ¡Creo que tocaba mejor antes! En aquel entonces sólo era un niño de 17 años, pero estábamos expuestos a toda la generación de los sesenta que era tan rica en la música y en el arte, y a las expresiones artísticas como las de Salvador Dali, además de todo lo que pasaba con la Guerra Fría y el golpe de estado en Brasil y en muchos países latinoamericanos… Era como un ambiente completamente propositivo para la música para gente como Elis Regina o Chico Buarque, y nosotros estábamos en medio de todo eso. ¡Lejos de ser influenciados, vivíamos esa forma de vida!

Ahora ya no tengo toda la estamina que tenía cuando era joven y quería y podía hacer todo lo que quería. Pero por otro lado, ahora es un nuevo escenario mundial para todos después de la pandemia, así que no lo cambiaría por nada.



Una leyenda viviente



Siendo guitarrista y principal compositor de Os Mutantes, Sergio Dias es una leyenda del escenario musical de su país.

¿Qué esperas de tu futuro, ahora que tocan para tantas nuevas generaciones?

¡Veo en mi futuro el final del túnel! (no para de reír)... ¡Veo una luz… Voy hacia la Luz! Todos mis amigos caen como moscas alrededor de mi tumba, que ya está cavada… Todos ellos se han ido y quedamos muy poquitos… Por supuesto, ha sido un momento de reflexión, porque estoy tocando en los últimos momentos de mi vida útil.

Nunca había pensado en esto y en parte porque siempre pensamos que no podemos morir, pero ahora esa conciencia social ha cambiado con la pandemia. Como un mutante, me convertiré en polvo de estrella por ahí en el espacio.

Pero gracias a tu música y tu legado vivirás por siempre.

Todo lo bueno es el input que recibo del público y de la atención de los medios, como ustedes, en este momento… Todo eso me ayuda a pensar en que soy muy suertudo de haber logrado hacer mi música como yo quería y que tuviera una resonancia en alguien. Eso es muy mágico, mucho más allá del control que crees tener sobre tu vida. Si alguien me hubiera dicho en 1975 que estaría haciendo cinco tours y viviendo en Las Vegas nunca lo hubiera creído, porque es parte de la naturaleza humana adaptarse y seguir con vida buscando tu destino.

Tras esta charla, me quedó claro que Sergio Dias siempre ha sido un músico honesto, directo e intenso que ha logrado muchas cosas increíbles gracias precisamente a ser congruente con lo que era y con lo que sentía, incluso en los momentos terribles de la censura militar de aquel entonces y en la censura de las generaciones perdidas en las redes sociales y en la inmediatez de TikTok.

Sergio Dias y Os Mutantes han abierto las puertas a nuevos estilos y nuevas generaciones que se impactan con su música.