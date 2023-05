[Entrevista] Un nuevo clásico de la música latina: Nortec Collective /Bostich+Fussible

Este fin de semana se cumplen 15 años del lanzamiento del disco Tijuana Sound Machine, una de las producciones más importantes de la dupla formada por Ramón Amezcua (Bostich) y Pepe Mogt (Fussible).

Fue en mayo de 2018 cuando, tras varios años y recopilaciones en las que difundían su innovadora fusión de música electrónica con sonidos de la música de banda, ambos dieron un salto cualitativo con esta producción, en la que se incluían cortes que estaban destinados a ser nuevos clásicos como “The Clap”, “Mama Loves Nortec”, “Ciruela Eléctrica” y el propio “Tijuana Sound Machine”.

Así que nos sentamos a platicar con ambos personajes, quienes este mismo viernes lanzaron un disco con remixes de “Tijuana Sound Machine” en todas las plataformas de streaming, además del videoclip remasterizado de la misma canción, en su página de Facebook .

“La idea surgió hace apenas unos meses, para no dejar pasar esta fecha, ya que este disco fue como un suceso que cambió mucho la historia de Nortec. Lo que hicimos fue trabajar en unos remixes de ese track, algunas de las cuales ya hemos presentado en vivo. No se trata de piezas que estemos reciclando, sino de ejercicios que hemos hecho para presentar distintas versiones durante las presentaciones, así que lanzamos la versión original junto con estas versiones nuevas, además de relanzar el videoclip en otro formato, porque (en 2018) cuando lo lanzamos pues los formatos no tenían tan buena resolución, y ahora YouTube ya permite subir audio y video de muy alta calidad”.

¿Son remixes hechos por otros artistas o sólo por ustedes?

Son de nosotros, porque son versiones que ya habíamos trabajado para presentaciones especiales, como las del Vive Latino… Ya teníamos muchos remixes de “Tijuanas Sound Machine” y lo irónico es que nunca se hizo un disco de remezclas, aunque la gente siempre nos pregunta dónde puede encontrar tal o cual versión… Algunas sí se encuentran subidas a internet, pero realmente nunca habían salido oficialmente, por eso lo hicimos.

¿Por qué fue importante este disco en particular?

Porque este disco marcó un cambio en lo que era Nortec o lo que muchos entendían por Nortec, que primero se conocía como un colectivo, como una serie de trabajos de distintos artistas que se compilaban en varios discos, mostrando las distintas propuestas de cada uno, pero este vino reunir todo el trabajo que nosotros dos hacíamos desde hace mucho, incluso antes del colectivo, además de que este disco fue un boom cuando lo presentamos, de hecho tocamos en los Juegos Panamericanos cuando salió, ahí fue donde se tocó ese tema a un nivel más grande y ahí fue donde empezó la idea de tocar en diferentes giras y festivales, como el Vive Latino, pero en los Juegos Panamericanos fue donde se dio a conocer.

Ramón y Pepe recuerdan que durante la época de lanzamiento de este disco, también se suscitó el problema con otro miembro del colectivo por los derechos del nombre de “Nortec”, por lo que hubo una demanda legal y muchas acusaciones que, lejos de ensombrecer el momento, les hizo ver cómo mucha gente abrazó el proyecto.

Así, ambos vieron cómo este disco realmente estaba conectado con la gente de muchas formas:

“Cuando nos tocó cerrar en el Vive Latino, que siempre supimos que el grupo que cerraba prácticamente sonaba mientras la gente se comenzaba a ir, pero la verdad es que ese día íbamos con la idea de echarle todos los los kilos a la presentación, con todas las imágenes sincronizadas que teníamos preparadas para el show, así que vimos cómo la gente ya se iba saliendo y cómo y luego volteaban y se empezaban a regresar, y eso como que nos empujó a volver a recorrer México otra vez y a hacer una gira que nos llevó durante dos meses a Europa, en la mayoría de los festivales importantes, además de Latinoamérica y Estados Unidos”.

“Sí, como que eso nos proyectó ya como un dúo y como que nos dio a conocer entre un público totalmente nuevo, aparte del que ya nos seguía desde antes”, agregan.

¿Si tuvieran que destacar sólo una canción de este disco, cuál sería y por qué?

Pues la de “Tijuana Sound Machine”, porque creo que es la pieza que mucha gente espera en los conciertos, es algo así como la del momento del clímax… Hay muchas, pero esa la siguen muchos y de alguna manera fue la bandera del disco.

En 2014, cuando presentaron el disco Motel baja, me dijeron que ya no lanzarían más discos firmados como Nortec, lo cual no sucedió. ¿Qué los hizo cambiar de opinión?

Bueno, en ese momento para ser sinceros ya estábamos un poco cansados de hacer hasta 80 o 120 fechas al año, imagínate… De hecho nos hicimos expertos en hacer maletas que aguantaran los golpes, para que si las tiraban no se dañaran nuestros equipos… Nos hicimos expertos en viajar con todo nuestro equipo, a veces hasta tres veces por semana, además de que por otro lado ambos ya estábamos trabajando en otros proyectos musicales, así que dijimos: queremos ubicarnos también en un plano familiar y ver cosas más personales… Esa época fue cuando nos buscaron los del Circ du soleil, para hacer lo del show de Luzia, con otro tipo de sonidos y de instrumentos, y mientras nosotros queríamos continuar con nuestros otros proyectos, pues no paraban de llegarnos las ofertas de tocar, y en muchos casos nos ofrecían lo que quisiéramos de equipo y de condiciones, así que dijimos: No podemos rechazar esto y aceptamos, aunque sin sacar otro disco, lo cual nos hizo sentir un poco mal, porque siempre que íbamos a festivales como el VL pues estábamos estrenando algún disco, y en cambio eso de llegar y tocar lo mismo pues nos hizo sentir como esos grupos que van y siguen tocando siempre la misma música, que llevan años tocando pero sin sacar discos nuevos… Y por eso nos dimos a la tarea de pensar en un disco nuevo.

El presente y futuro de Nortec

Bostich enfatiza que, a diferencia de sus primeros años como Nortec, en los que su música recuperaba muchos de los sonidos y de la cultura de la frontera norte, actualmente él y Fussible están explorando posibilidades más amplias y no tan locales:

“El sonido de Nortec hoy en día es mucho más libre. De hecho los últimos materiales que hemos hecho no tienen que ver nada con la música del norte, ya que hemos incorporado hasta sonidos mayas y de otras ciudades de la República, más acorde con una cuestión global, en la que ya todo está muy conectado”.

Pepe, siempre hablas en tus redes sociales sobre las criptomonedas y mencionas que estas te hacen ganar más de lo que te deja la música en streaming.

Mira, cuando pasó lo de la pandemia yo ya estaba generando algo por ahí, así que pensé: Si la gente se queja de que Spotify apenas deja 0.00 24 centavos por stream, yo voy a hacer un ejercicio donde pueda ganar como un reggaetonero… Se me ocurrió la idea loca de invertir en la misma plataforma todas las ganancias que tuviera, o sea, como un inversionista que compra acciones de la misma empresa, y entonces por ejemplo, en lugar de comprarme una computadora Apple, voy a invertir ese dinero en Apple, y cuando hice mis estudios y vi los gráficos empecé a ver todo toda lana que podía entrar… Hasta pensé: Si hubiera puesto mil dólares en Apple cuando compré mi primera computadora, ahorita ya tendría 100 mil, ¿no? Entonces dije: Voy a hacer lo mismo con Spotify, pero cuando empecé a empaparme más caí en cuenta de que todo el dinero que pudiera lo iba a invertir pero en blockchain, aunque también me enfoqué en ciertas plataformas que están apostando por la música… De esa manera, lo que me paga Spotify cuando lo reinvierto, pues, es como si tuviera 10 veces más plays.

¿Entonces es una vía que deberían explorar más otros músicos?

Ajá, yo creo que es como una manera de digamos, hackear ese sistema, ¿no? Finalmente, son cuestiones que sí funcionan, pero yo digo, pueden probar… Yo creo que puede ser algo bueno, aparte de que muchas de esas plataformas como Spotify no dudo que llegue el momento en que también se vean forzadas a tener más transparencia, yo creo que es la parte que se viene con la blockchain, donde hay transparencia y donde tú ya puedes ver exactamente a quién le llega el dinero, con tu propio modelo de observación, lo cual te da más confianza… Porque Spotify te da estadísticas y todo, pero muchos aún dudan de esos números… Por eso yo creo que todas van a tener que ir hacia la cadena de bloques, y no sólo en la música, sino también incluso para las elecciones, con la blockchain va a ser imposible hacer fraude, no va a haber fraude porque tú desde tu casa, vas a darle click y vas a votar por quien quieras, sin que nadie pueda hackear eso…. Finalmente la transparencia es lo que nos hace convivir mejor y tener más confianza.

Hablando de transparencia y tecnología, mucha gente está demandando a Ticket Master por varias prácticas que afectan de distintas maneras a los que compran boletos, ¿cómo ven ese fenómeno?

Es lo mismo. Con la misma tecnología vas a poder tener tu boleto, que va a ser un NFT, un token no fungible, que como tiene su cadena única de bloques, pues ya no va a haber boletos duplicados ni boletos piratas, porque es imposible, y así como podrá ser un boleto de un concierto podrán ser las escrituras de tu casa o los papeles de tu auto, que no habrá forma de que sean unos papeles truqueados, esto va a revolucionarlo todo, porque es lo más transparente que habrá.

¿Entonces la respuesta a muchos de nuestros males está en la tecnología blockchain?

Sí, exacto.