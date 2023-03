[Entrevista] La reinvención de Icona Pop

Icona Pop, el popular dueto sueco integrado por Caroline Hjelt y Aino Jawo está de regreso con nueva música. Se trata de una canción titulada “I Want You”, que es el primer adelanto del que será su tercer disco, que verá la luz en junio de 2023.



El contexto en el que esta nueva música se creó, es más o menos similar al de todos los músicos, cuyo proceso creativo se vio afectado por el confinamiento y la pandemia.

No reflexionas. Haces las cosas como lo has hecho en los últimos años, pero hay que detenerse y pensar

En el caso de Caroline y Aino, cuando la civilización se enclaustró, ellas salieron volando de Los Ángeles hacia su natal Estocolmo, para pasar ahí la cuarentena. Poco después, el dueto se encontró de nuevo en el estudio donde empezó todo, hace un poco más de una década.

Así, un dulce sentimiento de nostalgia las empujó a reencontrarse con sus raíces electrónicas, pero ahora desde una perspectiva nueva, con todo lo aprendido durante estos años.

“Volvimos a lo que amamos… Fue el período más tranquilo que hemos experimentado en más de diez años, por lo que es una locura que hayamos hecho música tan bailable. Sentimos la necesidad de hacer algo más acelerado”, cuenta Aino.

Asimilar el éxito repentino

Desde que el dueto lanzó su disco debut homónimo en 2012, del que se desprendió el éxito instantáneo “I Love It”, Caroline y Aino obtuvieron todo tipo de elogios, tanto de la crítica especializada, comenzando por medios como Pitchfork y Rolling Stone, hasta invitaciones a participar en programas como The Tonight Show, con Jimmy Fallon; The Today Show, Good Morning America y America's Got Talent, además de aparecer en la serie de HBO, Girls y en un popular sketch de Saturday Night Live.

Con esa canción y ese primero disco, Icona Pop recorrió el mundo en giras con entradas agotadas al lado de Miley Cyrus, Katy Perry y One Direction, además de que realizaron colaboraciones con artistas como Tiësto, Sofi Tukker, Vize y Ultra Naté, entre otros.

Así que después del tren de vida en el que las artistas estaban metidas desde hace una década, les vino muy bien hacer una pausa para volver a comenzar:

"Hemos sido una banda durante 11 años, y esta es la primera vez que hemos estado en Suecia por tanto tiempo… Es hermoso y muy bueno para nosotras hacer una pequeña pausa. Nos pusimos muy creativas", dijo en ese momento Aino.

El descanso también les dio la oportunidad de considerar cómo trabajan y qué pueden hacer como artistas para cambiar las cosas.

"Cuando trabajas mucho, sólo estás en piloto automático. No reflexionas. Haces las cosas como lo has hecho en los últimos años (pero) hay que detenerse y pensar. Es una buena oportunidad para cambiar patrones, para hacer las cosas de una manera diferente. Espero que nos llevemos algunas cosas buenas", agregó Caroline.

Cuatro suecos piensan mejor que dos

Una de las características destacables de la nueva canción del grupo es que se trata de un tema que produjeron con la ayuda del equipo electrónico, también sueco, Galantis.

Galantis es un proyecto de colaboración dirigido por Christian Karlsson (también conocido como Bloodshy, y otrora miembro de Miike Snow), que no ha dejado de producir éxitos desde el lanzamiento de su disco debut Pharmacy (2015).

Sobre esta colaboración, Aino y Caroline comentan a El Sol de México:

“Fue muy divertido realizarla... Pasamos mucho tiempo juntos y fue un poco raro eso, porque fue un sentimiento similar al de cuando empezábamos… La pandemia nos dio la oportunidad de reacomodarnos y estamos muy felices con el resultado”.





¿Qué otras sorpresas escucharemos en su siguiente disco?

Bueno, sabemos que el álbum saldrá en algún momento de junio y seguro que tendrá muchas sorpresas de las que aún no podemos hablar… Nos gustaría decirles más y hasta gritarlo en voz alta, pero es demasiado pronto. Así que por favor esperen sólo un poco más.





¿Musicalmente intentarán algo que no hayan hecho anteriormente?

Seguro que sí. Hemos estado jugando mucho en el estudio y les podemos decir que definitivamente escucharán un álbum muy divertido y que no estamos repitiendo nada típico… Hemos estado jugando mucho con los coros, por ejemplo.





¿Qué significa para ustedes venir de uno de los países que es uno de los mayores exportadores de música pop a nivel global?

Bueno, obviamente estamos muy orgullosas de ello, es una de las razones por las que Suecia es genial, porque siendo un país tan pequeño, es mucha la buena música que sale de ahí, así que claro, estamos muy orgullosas de ser parte de eso.





En 2022 celebraron los primeros diez años de “I Love It”, una canción que sigue estando entre las más populares del grupo. ¿Qué significa ese sencillo para ustedes?

Uy, ¡significa el mundo! Todavía nos encanta ir a algún club y ver cómo enloquece la gente cuando la bailan, y lo mismo cuando la tocamos en vivo.

Es algo realmente increíble que una canción pueda ser tan poderosa y que tenga una vida tan larga. Como artistas, es como un sueño tener una canción así.





¿Y no es difícil seguir componiendo música nueva después de tener un sencillo como ese, que probablemente sea difícil de superar?

No, porque realmente no estamos pensando en hacerlo, pero no creo que eso esté mal… Y es que hay pocas canciones que logran eso o que logran ser tan grandes, de hecho pensamos que probablemente sea una de esas canciones que probablemente vivirán, incluso después de nosotros. Es un hecho nunca vamos a poder escribir otra “I Love It”, pero seguramente haremos otras canciones con otra energía que también conecten con la gente… Lo que queremos es crecer mientras escribimos música nueva, no volver a hacer la misma canción.

El dueto integrado por Caroline Hjelt y Aino Jawo pudo hacer una pausa, luego de casi una década / Ultra Records

Ya han estado cuatro veces en México. ¿Cuál es su mejor recuerdo de este país?

¡Hay tantos! Porque para empezar, todos son muy amables con nosotras. Tenemos a los mejores fans aquí, además de que nos encanta la comida. Pero puede ser que una de las actuaciones más locas que hemos tenido fue justo antes de la pandemia, esa vez tocamos en un estadio y fue una locura… Aunque el show que acabamos de dar en el festival EDC también fue una locura… La gente nos contagió mucha energía y eso es algo que nos llevaremos con nosotras.





Para los que aún no hemos un show de Icona Pop, ¿cómo lo describirían ustedes?

Es toda una celebración, una fiesta con canciones de desamor y con muchos aplausos. Hay mucho equipo y muchos elementos en el escenario que hacen que sea toda una experiencia, sobre todo cuando se trata de un concierto de nosotras solas, por lo que ya queremos volver para tocar nuevamente por nuestra cuenta.





¿Qué otros planes tienen, aparte de lanzar el nuevo disco en junio?

Vamos a seguir escribiendo nuevas canciones y por supuesto, vamos a salir de gira. Estamos ansiosas por salir y conocer a todos nuestros fanáticos icónicos, porque ahí es donde realmente está nuestro corazón.