Brian Eno es premiado en Bienal de Venecia

Por su parte, el programador y matemático estadounidense Miller Puckette recogerá el León de Plata por el desarrollo de programas computacionales que han dado inéditas posibilidades a generaciones de compositores, músicos y artistas multimedia.

Ambos premios, concedidos a dos de los impulsores de la música electrónica, van en consonancia con la temática de la Bienal de Música de Venecia, que en su edición 67 pondrá de relieve "la fascinación y riqueza expresiva del sonido digital" bajo el lema "Micro-Música", según informó la organización.

Brian Eno (Reino Unido, 1948) es uno de los nombres más importantes en el desarrollo del sonido digital, cuya trayectoria ha ayudado a definir géneros como el ambient, la música electrónica y la experimentación digital, aunque también domina otros estilos, como el glam-rock.

Su trabajo permanece en el imaginario colectivo de varias generaciones, ya que fue el compositor del sonido de inicio de sesión de Windows 95, que durante años se asoció con la empresa Microsoft y que marcó un antes y un después en el diseño de las interfaces de los sistemas operativos, hasta entonces carentes de sonidos con personalidad.

Además de colaborar con David Bowie, David Byrne, Hames Blake, Coldplay, Grace Jones y U2, entre otros personajes de la música, Eno también ha creado instalaciones artísticas y visuales.

De hecho, ha acudido en varias ocasiones a la Bienal de Venecia, tanto en su vertiente cinematográfica, con largo un video musical estrenado en 1985, "Thursday Afternoon", como en el apartado de artes pláticas, con una compleja instalación que constaba de tres ambientes diferentes y que fue una de las atracciones en la Bienal de Arte del 2006.

"El trabajo compositivo de Brian Eno ha sido concebido desde el principio como un proceso generativo que evoluciona según una dimensión temporal potencialmente infinita, anticipando muchas de las tendencias compositivas actuales relacionadas con el sonido digital", destacó la directora de la división musical de la Bienal, Lucia Ronchetti.

El León de Oro se entregará el 22 de octubre en la Sala de las Columnas del Ca’ Giustinian, mientras que el León de Plata a Puckette, desarrollador de los programas Max/Msp e Pure Data, se entregará el 19 de octubre en el mismo sitio.

La Bienal de Música de Venecia tendrá lugar en la ciudad italiana del 16 al 29 de octubre.

Innegable legado

Sobre Eno, el productor y compositor de cine Jon Brion ha dicho: "Creo que es el artista más influyente desde The Beatles", mientras que el crítico Jason Ankeny, de AllMusic, sostiene que “Eno alteró para siempre la forma en que se aborda, compone, interpreta y percibe la música".

El artista ha difundido sus técnicas y teorías principalmente a través de su producción; su estilo distintivo influyó en una serie de proyectos en los que ha estado involucrado, incluida la llamada "Trilogía de Berlín" de David Bowie, que a su vez ayudó a popularizar el minimalismo, y los álbumes que produjo para Talking Heads, incorporando la música africana y los polirritmos.

La primera colaboración de Eno con David Byrne, My Life in the Bush of Ghosts de 1981, utilizó técnicas de sampleo y abrió camino para incorporar el world music en las formas populares de la música occidental, entre otras aportaciones.





