Please Please Me: Seis décadas de legado Beatle

La aparición de The Beatles en la escena musical supuso una inimaginable revolución sonora que transformó el lenguaje cultural y social a escala mundial.

Temas como "Hey Jude", "Let it be", "All you need is love" y "Here comes the sun" cautivaron a los seguidores de la música en todo el mundo.

Más música: Desentrañan la vida de Leonard Cohen

Tras la publicación de su primer álbum y su presencia en el Ed Sullivan Show, el cuarteto formado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr desencadenó la explosión de la moda denominada "Beatlemania", que se caracterizaba por un amor incondicional de los fans por su música y estética, que los llevaba incluso a agolparse en sus conciertos, donde a menudo tenían que ser atendidos por desmayos y golpes.

Hace 60 años, The Beatles lanzaron su primer álbum Please Please Me en el Reino Unido

Si al principio sedujeron a la juventud con su estilo musical, posteriormente su discografía se consolidó al evolucionar del rock clásico a la experimentación vanguardista y el rock progresivo, llegando a incluir instrumentos de otras partes del mundo.

The Beatles logró revolucionar la sensibilidad musical de varias generaciones y se convirtió en uno de los grupos más influyentes de la historia de la música popular.

Celebridades Imitatio, el arma secreta de Dylan

El disco con el que todo comenzó

El 22 de marzo de 1963 se publicó en Gran Bretaña el disco debut de The Beatles, un álbum que aumentó su popularidad en todo el mundo y que inició una revolución musical y cultural.

El LP alcanzó el número uno en el Reino Unido, posición que conservó durante 30 semanas hasta ser desbancado precisamente por el segundo trabajo del cuarteto de Liverpool, With The Beatles.

El productor George Martin reunió el 11 de febrero de 1963 a Lennon, McCartney, Harrison y Starr, en los populares estudios EMI de Abbey Road, en Londres, para grabar unas sesiones que se extenderían 9 horas y 45 minutos.

El álbum estaba integrado por 14 canciones del repertorio que la banda interpretaba en directo en The Cavern, el club de Liverpool, y Hamburgo. Además, era una auténtica representación de su sonido en vivo, puesto que las canciones grabadas no contaban con pistas adicionales.

Ocho de los temas fueron firmados por John Lennon y Paul McCartney. Entre las versiones recreadas por los "fab four" se encontraban “Baby, It’s You” (de Mack David, Barney Williams y Burt Bacharach) y “Anna (Go to Him)” (de Arthur Alexander) y “A Taste of Honey” (de Bobby Scott y Ric Marlow).

Aunque la mayor parte de las canciones fueron interpretadas por John Lennon y Paul McCartney, George Harrison se estrenó como vocalista principal en dos canciones y Ringo Starr en una.

La revista musical Rolling Stone clasificó el disco en el puesto 39 de su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Además, incluyó dos temas del disco en su relación de las 500 mejores canciones de la historia: "I Saw Her Standing There" (139) y "Please Please Me" (184).

60 años después de este lanzamiento, la leyenda de The Beatles sigue viva, por ser claves en el desarrollo del rock y consolidarse como el grupo que más discos ha vendido en el mundo, alrededor de mil millones de copias.

Los componentes del grupo The Beatles, Paul McCartney (bajista), George Harrison (guitarra), Ringo Starr (batería), y John Lennon (guitarra), durante un posado gráfico en los Estudiso de televisión de la BBC en Londres en 1966 | EFE

Lo que quizá no sabías

- Please Please Me fue el disco más rentable de la banda, ya que su producción no superó las 400 libras, equivalentes a unas 8 mil libras actuales.

- La portada del álbum está ilustrada con una imagen en color del fotógrafo Angus McBean en la que se ve a los cuatro componentes asomados por la barandilla del patio de luces de las oficinas de la sede londinense de EMI. En un principio, la cubierta iba a localizarse en la casa de insectos del zoológico de Londres, pero no obtuvieron el permiso para la sesión fotográfica.

- La canción "Twist and Shout", una versión de la popularizada por los Isley Brothers, que cerraba el álbum, destaca por la voz ronca de Lennon. George Martin decidió que se grabara en último lugar a causa del catarro que le afectaba y porque temía que pudiese arruinar el registro del resto de sesiones.

- Este disco fue el único en que las composiciones del grupo aparecieron firmadas como McCartney-Lennon. En los siguientes materiales, los créditos estarían configurados ya definitivamente como Lennon-McCartney.

- La discográfica del álbum fue el sello Parlophone, una subsidiaria de EMI Records, luego de que Decca Records rechazó publicarlo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

- Please Please Me no fue publicado oficialmente en Estados Unidos hasta 1987, 24 años después de su edición, aunque la mayoría de sus canciones fueron editadas en otro disco titulado Introducing… The Beatles" (1964) y "The Early Beatles" (1965).