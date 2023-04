Coachella 2023: Más latino que el Vive Latino

El Festival de Música y Artes de Coachella Valley, más conocido como Festival de Coachella, es un encuentro anual de música y artes que se lleva a cabo en el Empire Polo Club de Indio, California, en el Valle de Coachella del Desierto de Colorado.

Organizado por Goldenvoice -una subsidiaria de AEG Presents, el segundo promotor más grande de conciertos del mundo, sólo detrás de la corporación Live Nation- este festival se hizo popular desde sus inicios por reunir a una gran cantidad de artistas de varios estilos musicales, principalmente rock, pop, indie, hip-hop y música electrónica, así como instalaciones de arte y esculturas.

Los orígenes del festival se remontan a un concierto de 1993 que Pearl Jam realizó en el Empire Polo Club para boicotear los lugares controlados en ese momento por Ticketmaster. Irónicamente, aquel concierto también validaría la viabilidad del sitio para albergar grandes eventos, lo que hizo posible que el primer Festival Coachella se llevara a cabo ahí mismo desde 1999.

En sus inicios el festival se hizo de una reputación por reunir a bandas de culto como Siouxsie and the Banshees, Iggy Pop and the Stooges, Pixies o Bauhaus





A partir de entonces, el encuentro se comenzó a llevar a cabo de manera regular cada año, llamando la atención por sus cabezas de cartel, que normalmente serían artistas indie como Beck, Tool o Rage Against the Machine, pero también por la posibilidad de traer de regreso a los escenarios a artistas que ya no estaban en activo.

Así, el mundo entero vio cómo en ese escenario se reunían vacas sagradas del rock como Siouxsie and the Banshees, Iggy Pop and the Stooges, Pixies o Bauhaus, entre otros, lo que dio al festival un impulso y una reputación importantes.

Con el paso de los años y las recomendaciones de boca en boca, el festival se comenzó a hacer popular no sólo entre la audiencia norteamericana, sino de varios puntos del mundo, quienes se daban cita en este punto geográfico para disfrutar de la oferta musical de Coachella.

Los organizadores tuvieron que comenzar a dar paso a una apertura aún mayor | Pexels

Sin embargo, con la popularidad que el festival fue adquiriendo, sus organizadores tuvieron que comenzar a dar paso a una apertura aún mayor de su oferta musical.

Así, en las siguientes ediciones de Coachella comenzamos a ver más artistas de rap y de música electrónica, destacando las presentaciones de headliners como Madonna, Daft Punk, Lady Gaga o Beyoncé, hasta que en 2019 el festival celebró su vigésimo aniversario anunciando una oferta tan variada como podría ser la de Childish Gambino, Tame Impala y Ariana Grande, o la del año 2022 -después de dos años de parón, causado por la pandemia-, encabezada por Harry Styles, Billie Eilish, Kanye West y Swedish House Mafia.

A principios de 2023, cuando los organizadores del festival dieron a conocer su oferta para este año, que incluía como cabezas de cartel a Bad Bunny, Frank Ocean y las coreanas Black Pink, el anuncio provocó todo tipo de reacciones, desde los que celebraban la presencia de algún artista en particular, hasta los -no pocos- que consideraban que este es el peor cartel de Coachella en años.

Un reflejo de los tiempos

Más allá de filias y fobias personales, lo que es evidente es que el festival de Coachella ha ampliado demasiado su oferta musical y que, en esa apertura, probablemente excesiva, han terminado por cambiar su target, es decir, el público objetivo al que se dirigen principalmente.

Yo creo queCoachella es unreflejo muy biencurado de haciadónde se dirigen lacultura y la música

Matt McLernon, Relaciones Artísticas de Youtube

En entrevista con El Sol de México, Matt McLernon, encargado de Relaciones Artísticas de YouTube, considera que esto sólo es un reflejo de hacia dónde se dirigen la cultura y la música en este momento:

“Yo creo que ellos -los organizadores de Coachella- han adoptado un enfoque muy interesante al incorporar todo tipo de sonidos diferentes, desde que el festival comenzó. En el documental que se hizo hace unos años sobre Coachella se ve cómo éste comenzó siendo un festival de raíces indie y cómo luego se fue trasladando hacia la escena de los DJ, hacia el rap y la música electrónica para ser siempre un reflejo muy bien curado de hacia dónde se dirige la cultura, y al mismo tiempo seguir siendo un festival que sea relevante en términos generales”.

McLernon celebra el hecho de que actualmente Coachella tenga una presencia tan importante de artistas de color, así como de artistas latinos y de otras nacionalidades, como es el caso de la girl-band de k-pop Black Pink.

Sin embargo, subraya que los artistas indie o de culto también siguen presentes en el lineup, como es el caso de The Chemical Brothers, Blondie o Björk, que también son parte importante del cartel, aunque sólo la última aparece destacada con letras grandes en el mismo.

La transmisión en vivo por Youtube

Desde hace 11 años, la plataforma de videos más popular del mundo tiene un acuerdo con Goldenvoice para transmitir en vivo varias de las actuaciones de Coachella.

Así, a partir de hoy la plataforma volverá a transmitir en directo el festival a través del canal oficial de Coachella y dentro de la aplicación YouTube Music, en esta ocasión con la promesa de duplicar el contenido disponible, además de compartir contenidos extra.

La transmisión en vivo del primer fin de semana de Coachella comenzará este 14 de abril a las 5:00 PM (hora de la Ciudad de México) y que se extenderá hasta el domingo 16 de abril por la noche.

El segundo fin de semana será del viernes 21 de abril a las 5:00 PM. (hora CDMX) hasta el 23 de abril por la noche.

Para Youtube, esta alianza con Coachella no puede ser más positiva. La plataforma batió su propio récord por su transmisión exclusiva del primer fin de semana de Coachella 2019, con una audiencia que duplicó su marca de 2018 acumulando más de 82.9 millones de vistas en vivo, una de las más altas para la transmisión del festival desde que comenzó en esa plataforma en 2011.

Para McLernon esta es la prueba de qué tan grande es la audiencia a nivel global que está interesada en Coachella y que, al no poder trasladarse hasta Estados Unidos, sigue las transmisiones del festival por Youtube.

El ejecutivo de Youtube subraya el hecho de que, además de todas las transmisiones que se harán del festival en vivo, esta vez ofrecerán más posibilidades para ingresar a la transmisión que en años anteriores, así como un chat en vivo, por medio del cual la audiencia comparte sus impresiones.

“Escuchar los comentarios que las personas dejan en el chat es realmente importante para nosotros y los escuchamos. Tomamos nota de ello. Por ejemplo, una de las cosas más importantes es que nos han dicho que quieren ver más música en vivo y menos contenidos de otro tipo, como entrevistas o presentadores, y eso lo estaremos aplicando”.

Otros datos

Durante estos 11 años de transmisiones de Coachella a través de Youtube, hay una marca que se antoja difícil de superar: El hito de los 61 millones, correspondiente al video de la presentación en vivo de DJ Fishers, de la que se viralizó la canción “Losing It”, y que acumula hasta el momento 61 millones de reproducciones.

La canción, que lo colocó en las listas más importantes de la música electrónica y con la cual obtuvo una nominación a los premios Grammy, se ha convertido en el video más popular del canal de Coachella y la canción ha sido parte de muchos sets de diferentes DJ alrededor del mundo.

Actualmente BLACKPINK ocupan la quinta posición de artistas con más reproducciones en YouTube, por ello no es de sorprender que en las búsquedas dentro de la plataforma alrededor del festival, durante los últimos 5 años sobresale la girl band de Corea del Sur por su actuación en 2019, además de otros artistas como Beyonce, Billie Ellish, Karol G y Harry Styles.

2022 fue el año más lucrativo para la música latina en Estados Unidos | Fotos: Reuters

Música latina supera los mil millones en EU

Este 13 de abril, se dio a conocer una dato que ayuda a comprender la presencia de artistas como Bad Bunny, Rosalia y Karol G en festivales como Coachella: 2022 fue el año más lucrativo para la música latina en Estados Unidos, tras haber superado los mil millones de dólares en su facturación total, incluyendo ingresos por venta de discos y reproducciones en plataformas, según el informe anual de la Asociación de la Industria Discográfica de América.

“El ascenso de la música en español también se confirmó el año pasado, cuando Karol G lideró la representación latina de dicha edición del festival con una actuación en homenaje a los artistas latinoamericanos precedentes a ella”, informó la agencia EFE.

Sin embargo, en los 23 años de historia del festival, ningún latino había encabezado el cartel hasta 2023, cuando el éxito del disco "Un verano sin ti" del puertorriqueño Bad Bunny ha propiciado que la organización lo elija como uno de los tres artistas principales de la edición.

2022 fue el año más lucrativo para la música latina en Estados Unidos, lo que explica la presencia de artistas como Bad Bunny, Rosalia y Karol G en Coachella 2023





“Esto supone la culminación de un proceso, ya que en 2019 la presencia latina en el festival aumentó al tener entre sus figuras al propio Bad Bunny y al colombiano J Balvin, así como a músicos como Los Tucanes de Tijuana, Rosalía y Mon Laferte”, añade.

Y es que en 2022 Bad Bunny se convirtió por tercer año consecutivo en el artista más reproducido de Spotify y posicionó su último álbum en el número 1 de la lista Billboard 200.

Por su parte, Rosalía presentó Motomami, uno de los materiales más populares en distintos mercados, mientras que Becky G hizo junto a Karol G la primera colaboración latina femenina de la historia en alcanzar el Top 10 de la lista global de Spotify.

Otros artistas latinos, como Dannylux y Conexión Divina abren el espectro del género regional mexicano, mientras que el rock está representado por la mexicana Bratty y Los Fabulosos Cadillacs, el R&B por la estadounidense de raíces colombianas Kali Uchis, y el rap y el trap puertorriqueño con Eladio Carrión.