[Entrevista] Wet Leg: Música triste para fiesteros (y viceversa)

Con el respaldo que deben dar dos premios Grammy y dos Mercury Prize en la repisa de un artista que apenas tiene un disco en su carrera, la banda Wet Leg ha visto crecer considerablemente su popularidad en tan solo unos meses.

Todo comenzó en 2021, cuando la agrupación liderada por Rhian Teasdale y Hester Chambers lanzó un hit instantáneo llamado “Chaise Longue”. Inmediatamente la prensa especializada de muchos países volteó a verlas y comenzó a contar los días para escuchar completo su disco debut, que vio la luz hasta el año siguiente.

Ya con el disco en la calle, la banda oriunda de Isle of Wight comenzó a recibir todo tipo de elogios y a ser invitada a tocar en todo tipo de escenarios, algunos de ellos clave para apuntalar carreras a nivel global, como el Show de Jools Holland.

Fue así como, gracias a ese disco debut de título homónimo, en la 65ª entrega anual de los premios Grammy, Wet Leg ganó un premio al Mejor Álbum de Música Alternativa y otro a la Mejor Interpretación de Música Alternativa por "Chaise Longue", repitiendo unos días después en los Brit Awards 2023 en las categorías de Mejor Artista Nuevo y Mejor Grupo Británico.

Luego de consolidar su debut como uno de los más promisorios de 2022 y de salir de gira por el Reino Unido y un poco más allá, el conjunto visitó México hace unos días, para llenar durante una noche el Lunario del Auditorio, unos días antes de presentarse en el festival Coachella 2023.

Así que aprovechamos su paso por la capital mexicana para platicar precisamente con Rhian Teasdale y Hester Chambers, las dos caras más visibles -es un decir, más adelante explicaremos por qué- de esta prometedora agrupación.





¿Cómo les fue en el Lunario, en su primera presentación en México?

Rhian: Estábamos un poco nerviosas porque ya llevábamos dos semanas sin tocar, lo cual ahora es mucho tiempo para nosotras sin tocar… Digamos que es un periodo lo suficientemente largo para comenzarte a preocupar de si recuerdas las canciones, pero bueno fue muy agradable, igual que la audiencia, que fue muy entusiasta y acogedora… Recuerdo que justo enfrente de nosotras había un par de niñas con pequeños gorros y disfraces de langosta, lo cual ha sido la cosa más linda que he visto en mi vida, realmente me hubiera gustado tomarles una foto, pero simplemente tendremos que llevárnoslo en la mente.





Me imagino que en este momento sólo están tocando canciones de este primer álbum, porque es el único que tienen.

Hester: Bueno, y también una canción llamada “Obvious”, que no está en el álbum… Seguro que será mucho más divertido más adelante, cuando tengamos un segundo álbum para tocar más canciones frente a la gente.

“Nuestra música tiene ese sentimiento de querer ir a una fiesta y estar preparado para ella, aunque luego cuando ya estás ahí sólo quieres irte a casa”





Muchos críticos coincidieron en que su disco debut tiene la cualidad de ser simple y directo, como debe ser el rock and roll, ¿están de acuerdo?

Rhian: Sí, eso es algo que definitivamente no evitamos cuando estábamos escribiendo las canciones. Cuando yo (Hester) era más joven, recuerdo que solía pasar mucho tiempo corrigiendo mis canciones y haciéndolas más complejas, tanto en su estructura como en lo que se refiere a la parte vocal… Supongo que en ese momento estaba tratando de probar algo. Pero ya después, cuando comenzamos esta banda, decidimos que lo haríamos de esta manera.





En su biografía de Spotify hay una frase que me llamó la atención: “Wet Leg es música triste para fiesteros y música fiestera para gente triste. ¿Así se definen entonces?

Rhian: Sí, esa fue una frase que escribió algún periodista, y nos gustó, porque sentimos que de alguna manera nuestra música abarca ese sentimiento de querer ir a una fiesta y estar preparado para ella, pero luego, ya que está ahí, en realidad sólo quieres irte a casa.





Hablando de música de fiesta, tienen un remix de la canción “Too late now”, hecho por Soulwax. ¿Ustedes los llamaron para que hicieran ese trabajo o cómo sucedió?

Hester: Creo que fue nuestro representante quien los contactó, aunque nosotras en realidad nunca hubiéramos ni siquiera soñado con acercarnos a ellos y saludarlos, mucho menos pedirles un remix, así que fue fabuloso que aceptaran, es realmente genial que haya sucedido.

Sobre el significado de ganar tantos premios, Hester ironiza: “Significa que cuando saquemos el segundo álbum no conseguiremos ningún premio, lo cual será muy decepcionante.. El único camino es hacia abajo desde aquí, sólo cuesta abajo”





¿Piensan en encargar más remixes de su música en algún momento?

Hester: No sabemos aún… Hemos pensado en que tal vez deberíamos hacer un remix nosotras. De hecho, recientemente, ambas comenzamos a ser contratadas para hacer algunas sesiones de DJ, así que podría ser divertido hacer algún remix y ver cómo suena en la pista de baile.





Con este disco debut ganaron dos Grammy y dos Mercury Prize… ¿Qué significan eso para ustedes?

Rhian: Significa que cuando saquemos el segundo álbum no conseguiremos ningún premio, lo cual será muy decepcionante, ya verás, el único camino es hacia abajo desde ahora, sólo cuesta abajo.





¿Entonces ya estás pensando en un segundo álbum?

Rhian: Sí, hemos pensado en ello.





¿Ya tienen nuevas canciones?

Rhian: Hemos pensado en empezar a componer pronto.

En algunas fechas de su gira estuvieron compartiendo el escenario con Harry Styles. ¿Cómo fue esa experiencia?

Hester: Ha sido genial, aunque definitivamente eso de salir de gira con un artista tan grande y tocar en estadios es algo que nunca pensamos que sucedería… De alguna manera también ha sido extraño, pero nos hemos sentido muy bien, porque el equipo de Harry ha sido muy amable con nosotras y sus seguidores también… Ha sido divertido presentar nuestra música para los seguidores de Harry Styles.





Si la música de Wet Leg fuera un platillo culinario, ¿cuál sería?

Rhian: Bueno, en algún momento que estuvimos hablando de nuestras influencias y de cómo unir todo eso, pensábamos en que bien podría ser como una especie de biryani -un plato de arroz de la cocina India y pakistaní, elaborado con una mezcla de especias, carne, vegetales y yogur- para que fuera como una mezcla completa de lo que nos ha inspirado y de lo que nos gusta para terminar siendo algo propio, algo delicioso por supuesto.





Además de enamorarse, aburrirse en casa, tener sueños húmedos o drogarse en el supermercado, ¿de qué otras cosas hablan sus canciones?

Rhian: Bueno, sí, esos algunos temas que se tocan en varias canciones cubren, pero creo que lo más importante no son esos detalles, sino una cuestión más general, sobre ti, sobre mí, sobre lo que a todos nos pasa, no sé si me explico.





En la portada de su LP aparecen ustedes dos dando la espalda. No se les ve el rostro, lo cual me hizo sentido cuando antes de esta entrevista su manager nos pidió que no les tomáramos fotos… Me imagino que no les gusta mostrar demasiado su rostro.

Hester: Desde que era pequeña nunca me gustó salir en las fotos… Lamento no querer salir de mi zona de confort, tampoco quiero parecer grosera o rara, porque sé que puede haber casos en que las personas no entiendan que es más bien una cuestión de timidez ante la cámara, además de que es una situación que cambia, porque hay días en que quizá te puedes sentir cómoda frente a la cámara, pero otros en los que no… Me siento un poco culpable cada vez que soy de esa manera.