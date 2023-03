Caroline Rose: Nostalgia convertida en brillo

Caroline Rose, la productora y compositora texana, está de regreso con The Art of Forgetting, su quinta producción discográfica que vio la luz este 24 de marzo. Y no se trata de un regreso cualquiera, sino de un trabajo inspirado en los recuerdos de una separación, aparentemente muy dolorosa, que fue producido utilizando instrumentos y medios que, como ella cuenta, encarnan las características de los recuerdos, ya que cambian o se deterioran con el tiempo.

De acuerdo con la plataforma Bandcamp, este nuevo álbum es un, “valiente documento de confusión y desamor, lleno de arreglos suntuosos y letras poderosas”.

Y aunque el disco trata en buena medida del dolor, la pérdida y el cambio, también incluye canciones como Tell Me What You Want, en las que el humor travieso de Rose aparece inesperadamente al rezar:

"Estoy golpeando mi cabeza, contra el tablero de tu auto compacto (...) Chico, vas a odiar esta canción, dime lo que quieres”.

Y ese es justo el tipo de comedia oscura con la que nos hemos familiarizado de su catálogo, frecuentemente fusionando melodías alegres con letras a menudo hilarantemente desinfladas, como nos cuenta en exclusiva con Organización Editorial Mexicana (OEM):





El pop catártico de Caroline Rose

Tu nuevo disco fue producido con instrumentos y medios que caducan o se deterioran con el tiempo, ¿nos puedes hablar más de ello?

Sí, creo que estaba tratando de transmitir ese sentimiento de decadencia de las cosas con el paso del tiempo, ya que pasé por una experiencia muy emocional, que al mismo tiempo sé que es una experiencia por la que mucha gente ha pasado; y estaba tratando de encontrar instrumentos que reflejaran esa emoción parecida a la de un árbol o de cualquier cosa de la naturaleza que tiene un periodo de vida y que finalmente muere, como los propios instrumentos que están hechos de madera, así que me gustó la idea de que todo en este disco se sintiera muy orgánico, que reflejara el momento por el que estaba pasando, que era un momento de mucho cambio.

Aunque tienes una carrera relativamente joven, ya has editado cinco discos. Hablando de la caducidad o perdurabilidad de las cosas, ¿crees que tus canciones durarán o cambiarán con el tiempo?

Esa es una muy buena pregunta. Supongo que sólo el tiempo lo dirá, porque de entrada todos mis álbumes son bastante diferentes. De entrada, yo sé que a medida que crezca y envejezca escucharé de manera distinta mis álbumes y me harán recordar el tiempo y la situación en que los hice, porque una obra es como una pequeña cápsula del tiempo que habla de nuestra vida, y la gente puede identificarse con eso, muchas veces lo hace, así que ya veremos. Este último álbum lo escuché como mil veces desde antes que saliera y mientras lo escuchaba aún me conmovía mucho, porque es un testimonio y porque guarda muchas emociones y toda la energía de un proceso que fue muy honesto para mí.

Sigamos hablando del tiempo. ¿Cómo te imaginas a ti misma dentro de unos 20 años?

¡Pues ojalá siga viva! No lo sé… Porque no suelo imaginarme a mí misma en el futuro. Trato de no hacerlo, primero porque no quiero dejarme atrapar por la idea que pueda tener de ser cualquier tipo de persona o por cierto tipo de idea de mi vida adulta. En otros momentos estuve persiguiendo metas y tenía ciertas expectativas que sólo me trajeron frustración y estrés, así que sólo espero seguir con vida y ya… Eso es todo lo que puedo esperar… Y si no, al menos espero estar en un buen ataúd.

Este disco se siente muy nostálgico en general. Me imagino que todavía hay un sentimiento de dolor cuando escuchas estas canciones.

Sí, vaya, creo que siempre dolerá un poco. Pero al mismo tiempo también se siente bien liberar las emociones. Sólo espero nunca verme en una situación en la que duela tanto, que no quiera hacer o compartir la música… Lo que es un hecho, es que me dolió mucho más cuando estaba tocando estas canciones antes de que saliera el disco. La idea de estar sola tocándolas enfrente de mucha gente fue difícil, porque aún estaba muy reciente todo. Ahora por lo menos siento que ya estoy del otro lado, ¿me explico? Me siento mejor ahora. Así que ya no es tan malo, aunque aún me lleve de vuelta a donde estaba cuando las escribí.

¿Es probable que este sea tu disco más oscuro hasta la fecha?

Sí, definitivamente lo es. Pero también es, como de triunfo, ¿sabes? Creo que tiene un poco de ambas, pero al final creo que me queda un sentimiento de esperanza.

Es extraño recrear cosas que sucedieron en el pasado, en los lugares donde sucedieron, porque obviamente no son las mismas que eran. Estaba tratando de identificar este sentimiento y alguien mencionó la palabra portuguesa brasileña ‘saudade’, una sensación que combina nostalgia, melancolía, deseo y anhelo, todo en uno.

Llama la atención la canción Everywhere I go I bring the rain, que parece una de las más directas y sentimentales del disco.

Sí. Me encanta esta idea de estar realmente deprimida y darle la vuelta a eso para hacer una gran canción pop. Esa canción en realidad la escribí cuando hice mi primer viaje a México, en Baja California. Recuerdo que estaba en mi hotel, mirando a mi alrededor, sólo había cuerpos perfectos y bronceados por todas partes, lo cual me hacía sentirme aún más como revolcándome en mi propia miseria, así que escribí esa canción desde la vista que tenía en mi balcón, sintiéndome realmente como un paria.

¿Cómo definirías este disco en pocas palabras?

Mmh veamos… Como tener que enfrentar tu propio dolor, porque de eso se trata realmente el disco.

El arte del corto

Hace unas semanas, la artista y el director de cine Sam Bennett también anunciaron el lanzamiento del cortometraje The Art of Forgetting, que es una recreación libre de hechos de la vida real. Cada uno de los tres capítulos de la película entrelazan una historia de Rose atravesando una angustia transformadora, en donde el videoclip de Tell Me What You Want es un capítulo de la película, la cual continúa donde termina el video Miami.

Sabemos que lanzarás un cortometraje compuesto por todos los videos musicales de cada sencillo de este disco. ¿Habrá proyecciones del mismo?

Sí, de hecho, ya se ha presentado en algunos festivales de cortometrajes, lo cual es una locura porque algunos de esos sencillos no han salido, sino que irán saliendo a lo largo del año, pero también ha sido realmente interesante ver la respuesta de todos los que lo ven, me emociona mucho la respuesta que veo en la gente sobre todo esto.

La cinta The Art of Forgetting se estrenó también a través de YouTube y cuenta con una sesión de preguntas y respuestas con Rose.





En mayo te presentarás en Guadalajara. ¿Qué podremos ver ahí?

Bueno, como nunca hemos estado ahí, tendremos que tocar un poco de todo, por supuesto de los discos Loner y Superstar, así como del nuevo disco. También está ese elemento de que es un festival, y que ahí siempre es diferente tocar, porque puede ser que mucha gente no nos conozca, y entonces tienes que armar todo de forma que puedas captar la atención de ese público… Es muy divertido todo esto para mí, porque una de mis cosas favoritas es leer a la audiencia, medir cómo se siente la gente, porque si todos están muy atentos de pronto te puedes dar el lujo de tocar, por ejemplo algún material más lento o algo más complicado, te dan la oportunidad de desarrollar algo más amplio, mientras que, si estás en un entorno en el que pocas personas te conozcan y no tienes la atención de todos, entonces tienes que hacer el show de otra manera… Es divertido todo eso… Pero lo de Guadalajara será seguramente algo con mucha energía.

¿Hay planes de visitar la Ciudad de México?

No sé si me permiten hablar de esto ahora… ¿Se nos permite hablar de eso? (le pregunta a alguien que está cerca de ella). Sí… voy a la Ciudad de México, pero aún no puedo decirte por qué, pero estaremos allí en otoño.

Coméntanos un poco sobre algunas canciones anteriores, que me parece que ya son como clásicos de tu repertorio, por ejemplo Feel The Way I Want To.

Sí, esa canción es otra de esas que he escrito cuando me siento bastante mal, triste o abatida por algo. Esa es otra de las que surgió en uno de esos momentos malos, en los que he dicho: Voy a hacer una buena canción pop, y bailable… ¿Ya sabes? Como para no darle espacio a la tristeza… Es decir… ¿Puedo decir groserías?

Sí.

Bueno, se trata de una canción pop sobre que no te importe un carajo. Me gusta la idea de saber que puedes bailar para alejarte de tu tristeza. Me encanta eso, como una forma de devolver toda esa energía a ti mismo y sentirte seguro.

Me gusta la idea de saber que puedes bailar para alejarte de tu tristeza

¿Y qué nos dices de Money, que creo que fue otra canción muy importante en tu carrera?

Bueno, de hecho, varias de las canciones de ese disco (Loner), son muy satíricas… Siempre estoy tratando de encontrar formas de expresar cómo se siente vivir en esta era moderna, y esa canción en particular me gusta porque es de las más sencillas, además de que es muy divertido cuando la tocamos, y muy catártico, porque creo que a veces todos nos frustramos con nuestras situaciones y para mí uno de los mejores métodos para superar eso es tocar una canción de rock en la que hurgues y te burles de todas esas situaciones, a veces es la mejor herramienta.

Caroline Rose se embarcará en una extensa gira por América del Norte esta primavera, para después continuar por Europa antes de, como ya adelantó, volver a la capital mexicana en el otoño de 2023.