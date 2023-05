[Entrevista] Interpol y su experiencia en directo

Interpol es una de esas agrupaciones de las que los mexicanos solemos decir en tono de broma que ya deberían pagar predial -el impuesto que pagan quienes tienen una casa propia en este país-, debido a que vienen con mucha frecuencia a tocar aquí. De acuerdo con el sitio setlist.fm, al menos 25 veces desde la década pasada.

Apenas hace unas semanas el grupo tocó en el festival The World Is a Vampire en la capital mexicana, y ahora los tenemos de vuelta para presentarse en otras ciudades de la República Mexicana, por lo que aprovechamos la ocasión de conectarnos con el vocalista de la banda, Paul Banks, para hablar principalmente de conciertos.

Están a punto de presentarse en Monterrey, Juárez y Guadalajara. ¿Después de tantos años de gira, aún les emociona tocar en ciudades donde no habían tocado antes?

Sí, claro… Aunque creo que ya habíamos tocado en todas estas… Estoy casi seguro. Pero claro, aún es emocionante para nosotros subirnos a escenarios nuevos para compartir nuestra música, absolutamente.

Los artistas siempre dicen que México es uno de los mejores públicos, y no lo dudo, pero a veces también suena a cliché, ¿no crees?

Sí, entiendo lo que dices… Se habla mucho de cómo es la audiencia mexicana, pero creo que es totalmente cierto. Creo que simplemente tienen una enorme cantidad de energía positiva y de entusiasmo que realmente toca a las bandas… Creo que hay un amor y un respeto mutuo, lo cual es muy agradable. También creo que hay una cultura de solidaridad entre los fans, y eso hace que todo tenga una energía especial.





Dos de las presentaciones que darán en México son en festivales. ¿Cuáles son los pros y los contras de tocar en un festival?

Creo que las ventajas son que a menudo tocas frente a grandes audiencias, y siempre es muy divertido tocar para una multitud gigante, incluso si no necesariamente conocen tu música o si no son necesariamente tus fans. Es solo que conoces a sus fanáticos de la música y creo que siempre es una oportunidad divertida de tocar en un público grande, además de que puedes ver a otras bandas… También hay algunas desventajas, pero no son tan importantes.





¿Cuál es la canción de Interpol que no puede faltar en ningún show?

Tenemos algunas canciones que tocamos muy a menudo, como las que en ese momento son las más nuevas, pero siempre tratamos de rotar las canciones, para que el concierto no se convierta en algo repetitivo, así que tratamos de no siempre tocar “PDA” o “Stella”, que serían algunas de las que se supone que no deben faltar.





¿Y hay alguna canción que ya no toquen en vivo por alguna razón?

En realidad no. No hay nada que esté fuera de la mesa. Creo que las canciones que no tocamos es sólo porque quizá ya no recordamos cómo tocarlas, pero no hay una lista de canciones que estén descartadas.





“Siempre es divertido tocar para una multitud, incluso si no necesariamente conocen tu música o si no son tus fans”





¿Han tenido alguna experiencia memorable en el escenario o alguna situación especial que quizás nunca olvidarás?

Bueno, una de esas podría ser aquel primer show en la Ciudad de México, donde sentíamos que casi se cae el piso. Parecía que se iba a derrumbar, porque se sentía cómo se hacían olas entre la multitud.





¿Sentiste que tu vida estaba en peligro?

Realmente no, por lo menos no en ese momento… Y tampoco pensé que la audiencia estuviera en peligro, hasta que nuestro tour manager nos dijo que teníamos que dejar de tocar y fue entonces cuando realmente me di cuenta del peligro.





Hablando de conciertos, le preguntamos a Paul Banks qué piensa de la batalla contra Ticketmaster que han emprendido artistas como Robert Smith y Taylor Swift, pero prefiere no comprometerse y sólo dice que no es un asunto del que se haya preocupado, ni tiene una postura realmente definida al respecto.

“Respeto mucho a los artistas que mencionas. Y los respeto por lo que están tratando de hacer”, agrega.

Hace unos días la banda anunció Interpolations, un proyecto en el que se presentan canciones de su último álbum, The Other Side Of Make-Believe, reeditadas por artistas como Daniel Avery, Makaya McCraven, Jeff Parker, Jesu y Water From Your Eyes.

Pasando a otros temas, ahora están promocionando varias versiones de su música hechas por otros artistas, en un proyecto llamado Interpolations. ¿Cómo eligieron a esos artistas en particular?

Creo que el tema de las colaboraciones es como una calle de dos sentidos en la que tienes que elegir un artista y en la que un artista te elije a ti… Y bueno, eso sólo se da a través de las relaciones y contactando a otros músicos y viendo si estarían interesados en hacer algo contigo, así que bueno, a veces sólo es cuestión de comunicarte con ellos esperando que digan que sí.

La banda anunció Interpolations, un proyecto en el que varios artistas reinterpretan canciones de su último álbum, The Other Side Of Make-Believe

Irán a París para tocar su segundo disco Antics completo. ¿Por qué eligieron ese álbum en particular? ¿Creen que quizá es uno de los más destacados de su carrera o el mejor de todos?

Creo que más bien coincide con un aniversario, en este caso el festival al que iremos ahí estaba interesado en hacer eso y nos gusta la idea.

Porque hay otros discos que tienen un lugar especial, como Turn on the Bright Lights, nuestros dos primeros discos son discos de los que estamos muy orgullosos, pero siempre consideraríamos las solicitudes que nos hacen para tocar cualquiera de nuestros discos en su totalidad. Es algo divertido, porque se trata de hacer algo un poco diferente.





Hablando de temas divertidos, ¿qué pasó con el proyecto Banks & Steelz? ¿Existe la posibilidad de que hagan más cosas en el futuro?

Sí, yo espero que hagamos más cosas en el futuro. Creo que esa colaboración sigue siendo algo que nos interesa tanto a RZA como a mí, pero él es un tipo muy ocupado, y a veces yo también tengo muchas cosas que hacer, así que espero que cuando nuestros horarios lo permitan volvamos al estudio y veamos qué sucede.





Me imagino que es refrescante para ti hacer cosas como esas, alejadas del estilo de Interpol.

Sí, absolutamente, además de que trabajar con RZA es todo un honor y una inspiración. Así que no es sólo que sea diferente, es increíble trabajar con alguien con ese talento.





“El tema de las colaboraciones es como una calle de dos sentidos en la que tienes que elegir un artista y en la que un artista te elige a ti… A veces sólo es cuestión de comunicarte con ellos esperando que digan que sí”





¿Y qué pasó con tu proyecto solista, primero como Julian Plenti y luego como Banks?

¿Qué pasó? Nada en particular, no es que algo se haya detenido, digamos que todo continúa fluyendo hacia el futuro. Así que no hay finales. Siempre puedo hacer otro disco como Julian Plenti o como Paul Banks, o un nuevo proyecto… Sólo son cosas que están ahí y que son parte de los distintos caminos que he tomado en mi carrera.

Antes de despedirnos, ¿hay algo que le quieras decir a sus seguidores mexicanos?

(En español) Bueno, gracias y saludos… ¡Los amamos y esperamos verles pronto!