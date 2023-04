SOY | Pharrel Williams: Cinco décadas de genialidad

Muchos lo conocen por la exitosa canción “Happy”, que fue parte de la banda sonora de la cinta Despicable Me 2. Otros lo recuerdan por su colaboración junto a Daft Punk en la canción “Get Lucky”, pero la verdad es que cuando Pharrell Williams realizó estas canciones ya era uno de los hombres de mayor reputación en el mundo de la música.

Y es que, como parte de su trayectoria, Williams ha trabajado como productor y mitad del dúo de producción The Neptunes, así como en la banda N.E.R.D., además de realizar múltiples colaboraciones y producciones por su cuenta para otros artistas.

“Tuve una madre y un padre que me animaron a dedicarme a la música, pero al mismo tiempo fueron realistas al respecto… Como que simplemente sucedió, para ser honesto”, confesó Williams a Time Out hace siete años sobre sus primeros recuerdos relacionados con la música.

“No puedo (armar) una historia especial inspiradora. Fueron principalmente mis padres los que no me echaron por tierra cuando quería hacerlo, pero tampoco me presionaron demasiado”, comparte.

Williams, quien nació el 5 de abril de 1973 en Virginia, en Estados Unidos, era percusionista en la banda de su escuela.

“Pharell era increíblemente talentoso y le encantaba tocar la percusión”, recuerda Alan Sharps, director de la banda de la escuela Princess Anne Elementary School, a The Sun en 2012.

“Él se aventuró en el rap, pero era ecléctico en sus gustos musicales y aportó mucha energía a la banda de música”, agregó.

En las clases de iniciación de banda, Williams coincidió con Chad Hugo, quien tocaba el saxofón.

“Luego nos mudamos de aquella área y no volví a ver a Chad”, recordó el músico en una entrevista con CBS. La siguiente vez que lo vio frecuentaba el instituto Independence Junior High y su profesor lo había enviado a ser evaluado para un programa para niños con capacidades artísticas.

“Y allí yo elegí la música y elijo la percusión y conozco a mi profesor Ralph Copley y echo un vistazo y veo a Chad tocando el sax”.

Luego, ambos músicos coincidían en el campamento de la banda e iban a casa de Hugo a tocar y hacían pequeñas canciones por diversión. Y la diversión dio paso al dúo de producción compuesto por ambos, The Neptunes.

Un cazatalentos que trabajaba para el productor Teddy Riley se fijó en ellos en un concurso escolar y no tardó en poner a Riley sobre su pista. The Neptunes fueron ganando espacio en los estudios como productores y compositores para diferentes artistas.

En 2001 produjeron “Steal Away”, de Mary J. Blidge; “I’m a Slave 4U”, de Britney Spears y “Hot in Herre”, de Nelly, un año después. En 2003 firmaron “Rock Your Body”, de Justin Timberlake y “Drop it Like It’s Hot”, de Snoop Dogg, en 2004.

Sólo sigue un sentimiento



“Hay diferentes maneras de hacerlo”, dijo a Time Out sobre cómo escribe una canción.

“Yo quiero perseguir un sentimiento, algo que simplemente se sienta bien. Y desde ahí, líricamente, la música simplemente como que establece la plantilla para las palabras. El sentimiento dirige toda la creatividad. El ritmo es lo primero, mi trabajo es solo escucharlo y dejar que me diga con qué debe ser alimentado en lo que a letra se refiere, dónde debería ir la percusión, dónde deberían ir las melodías”.

Curiosamente, comentó, compone algunas de sus mejores piezas en la ducha. “Probablemente un tercio de las canciones que escribí vinieron de mis duchas”, confiesa.

A principios de este siglo, Hugo y Williams unieron fuerzas con el rapero Shay y formaron la banda N.E.R.D., que publicó cinco discos de estudio: “In Search of…”, de 2002, “Fly or Die”, dos años después, “Seing Sounds”, en 2008 y “Nothing”, en 2010, y un último trabajo en 2017 titulado “No_One Ever Really Dies”.

Como solista, Williams tiene dos discos publicados: “In My Mind”, de 2006 y “Girl”, de 2014, donde también se incluía la mencionada “Happy”.

Williams ha sido nominado en 39 ocasiones a los premios Grammys y atesora trece victorias. En 2004 The Neptunes fueron nombrados productores del año y ganaron el primer gramófono por la producción del disco “Justified”, de Justin Timberlake.

En 2007 se hizo con otro galardón, esta vez a mejor canción de rap por el tema “Money Maker” junto a Ludacris y producido por The Neptunes.

En 2014, recogió cuatro galardones, entre ellos, a grabación del año y álbum del año. Su última victoria hasta la fecha data de 2019, cuando fue reconocido como productor del año y “Sweetener”, de Ariana Grande, se alzó con el premio a mejor álbum vocal pop.

Por si fuera poco, ha sido nominado en dos ocasiones a los Óscar, a mejor canción original por “Happy”, parte de la banda sonora de la película Despicable Me 2, y a mejor película por Hidden Figures, en cuya producción y banda sonora también participó.

Apasionado de la moda y el diseño, Williams ha recibido un gran regalo justo antes de cumplir los 50 años, al ser nombrado nuevo director creativo de la sección de hombre de la prestigiosa casa francesa Louis Vuitton, por lo que ahora seguiremos viendo cómo fluye su creatividad en esa otra área del arte.