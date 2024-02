Adaptan a la modernidad el clásico de Shakespeare Sueño de una Noche de Verano

Jóvenes actores darán vida a Sueño de una Noche de Verano, historia que relata el amor entre Hermia y Lisandro, pero que éste no puede darse debido a que el padre de la joven no lo acepta. Ella está comprometida con Demetrio, pero la historia que presentarán ahora, éste no tendrá atracción por Hermia, sino por Eleno, un personaje masculino.

“El texto es una adaptación de la original, sin embargo, el mayor cambio que hay en esta puesta es el espacio y cómo está sucediendo la historia. La obra se desarrolla de una manera inmersiva, el público va a deambular con los actores, es inmersiva, aunque no participativa, pero sí podrán estar deambulando, acercándose, siendo parte de, viendo cómo se mueven las plataformas porque estarán sucediendo cambios espaciales dentro del teatro”, afirmó en entrevista el actor Emilio Bastré, quien da vida a una hada.

“Para mí, esta obra representa mucho juego, mucha libertad, sexualidad, muchas ganas, emoción de abordar esta obra que es una gran comedia de Shakespeare. Hay enredos, amor, está el mundo mágico y no sabes cuál es la realidad o cuál es el mundo onírico”, comentó Samantha Coronel, quien hace el personaje de la reina de las hadas.

Enrique Arreola interpretará los roles de Oberón y Teseo, Assira Abate es Puck, Quetzalli Cortés como Demetrio, Diego Meléndez como Lisando, Ana Sofía Quintanilla como Hermia, Alonso Iñiguez en el papel de Bottom, mientras que Leonardo Bono, hijo del actor César Bono asumirá el personaje de Heleno.

“El estar haciendo una historia de Shakespeare es un máximo honor como actor y compartir con todo este equipo de creativos y compañeros es un gusto enorme, espero poder hacerle honor a la obra y al personaje en todos los sentidos”, dijo Bono.

Sobre el escenario principal se presentarán distintas coreografías, mismas que serán complementadas con un gran espejo, una bola disco y distintos elementos movibles como mesas, sillas y arcos.

“Sin duda, este proyecto es un reto importante a nivel energético y en cuanto a los bailes. Este tiempo de ensayos ha sido disfrutar un viaje muy interesante, muy diferente el personaje de los amantes, los actores, ha sido un viaje muy completo y gozoso”, indicó Cortés.

La historia estará disponible a partir del 22 de febrero en el Foro La Paz, en San Ángel y estará hasta el mes de abril.