The Beatles en CDMX: qué actividades habrá por el estreno de ‘Now and Then’

Demostrando la inmortalidad de The Beatles y gracias a la Inteligencia Artificial, la icónica banda estrenó "Now and then", la "última canción" del cuarteto de Liverpool, por lo que comenzó una celebración que ya llegó a la Ciudad de México.

El tema que llegó 43 años después de la muerte de John Lennon y 22 años de la de George Harrison tendrá una serie de homenajes en nuestro país a través de actividades a las que se puede acceder fácilmente.

Así que si eres un gran fan y deseas recordar a la banda con estos eventos a cargo del Universal Music México, aquí te dejamos los detalles de todo lo que habrá a partir de los primeros días de noviembre.

Celebridades Los Beatles se reúnen: así es como Lennon y Harrison están en la nueva canción de la banda

Escucha "Now and then" en esta gran experiencia

Del 10 al 12 de noviembre podrás disfrutar de la nueva canción la instalación especial llamada “Red & Blue”, además de las remasterizaciones de los ‘Red’ y ‘Blue’ albums.

Solamente tienes que acudir a Forum Buenavista de las 12:00 a las 18:00 horas, ubicado en la esquina de Avenida de los Insurgentes y Eje 1 Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Ruta Beatle

Quizá una de las más esperadas es la Ruta Beatle que se llevará a cabo el próximo 11 de noviembre a las 11:30 horas desde el Auditorio Nacional.

En un autobús de dos pisos la banda Help! tocará en vivo algunas canciones de la banda británica, incluida claro la más reciente.

Esta será la única actividad en la que tendrás que ganarte un lugar. Amazon Music será la encargada de explicar la dinámica, así que mantente al tanto de sus redes sociales.

Exposición fotográfica

La última actividad se llevará a cabo en los andenes del Metro Auditorio de la Línea 7, donde se instalará una pequeña exposición fotográfica en colaboración con Universal Music y la Embajada Británica.

La cita es para el 12 de noviembre a partir de las 12:00 horas.