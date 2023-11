Hacen tributo sinfónico a Los Beatles

El argentino Damián Mahler presentó en el Auditorio Nacional su show "The Beatles Symphonic Fantasy", un homenaje al cuarteto de Liverpool, interpretado por músicos provenientes de Toluca, Estado de México.

Cuando los 24 integrantes de la orquesta tomaron su lugar, el director caminó al centro para saludar al público, e iniciar el concierto con un repaso instrumental por los 26 temas que conformaron el repertorio de esta noche.

"Eleanor Rigby" e "In my life" siguieron a continuación, ya con la presencia de los cantantes Hernán Migliano y Sebastián Spano, quienes representaban a Paul McCartney y John Lennon, respectivamente, luciendo looks parecidos a los cantantes reales.

"Qué alegría inmensa estar aquí junto a ustedes compartiendo este recorrido sinfónico, alrededor de la música más influyente que dio el siglo pasado, y sigue siendo relevante hasta el día de hoy", expresó Damián.

"Los Beatles marcaron un antes y un después de tantas formas que prácticamente lo fueron todo, no hay cosa que no hayan atravesado o llevado a otro nivel, las composiciones siguen siendo relevantes y actuales".

El show siguió con "Nowhere man", tema que sonó mientras se proyectaban en la pantalla imágenes de la película "El submarino amarillo" (estrenada en 1968, donde aparece el personaje que da nombre a la canción).

Completamente inmerso en su papel de Paul McCartney, Hernán conversaba en inglés con el público, con un tono de voz casi idéntico al del británico. Damián también aprovechaba algunas pausas entre canciones para destacar el legado y la genialidad de la agrupación.

"Los Beatles nos hacían ir de un lado a otro con rock and roll, rolas muy íntimas. Lo más grande y hermoso que tenían era que, si bien eran un cuarteto, eran un dúo muy lindo de voces", dijo.

El repertorio continuó con temas como "Two of us", "A day in life" y "Let it be", la cual según recordó el director, surgió a partir de un sueño que tuvo McCartney. Para recordar a George Harrison, interpretaron "Something" y "Here comes the sun", que sonaron en voz del cantante

Dani Martos.

Damián continuó contando breves detalles sobre la historia de algunas canciones, como "Lucy in the sky with diamonds", "Get back", "Across the universe", "The long and winding road", "Penny lane" y "All you need is love".

"Detrás de esta canción hay muchos años de estudio, preparación, amor por este personaje. No hay día que Sebastián no me mande un mensaje platicando me de algo que hizo John", compartió Damián, luego de que sonara "Strawberry fields forever".

El trabajo de McCartney también se hizo presente en la recta final del show, con temas como "Blackbird", "Here, there AND everywhere", "Live and let die" y "Yesterday".

Cuando tocó turno a "Imagine", Mahler pidió a los presentes encender sus celulares, para iluminar el recinto y recordó la fortaleza del mensaje de Lennon. "Había cosas que le dolían del mundo y nos invitó a imaginar. Esas cosas hoy le dolerían lo mismo", dijo.

Tras interpretar un medley conformado por temas como "Sgt. Pepper's lonely hearts club band", "The end", Damián anunció que el final del espectáculo estaba cerca.

"Me cierran la taquería. Me dijeron que se quedan sin picante después de las 10 de la noche", bromeó el director. "Amo México, y tengo que ir a probar esos platillos".

Como el público no los dejó ir, el músico advirtió que iba a ir a la casa de cada uno a comer sus tacos, y cerró su repertorio con "Hey Jude".