The Dark Side Of The Moon: Pink Floyd convierte el rock en arte

Hace 43 años la banda inglesa Pink Floyd publicó The Dark Side Of the Moon y la historia del rock cambió. Muchos consideran que se trata de una verdadera obra de arte y cuya mezcla final es de 48 minutos con 52 segundos.

La enfermedad mental de su líder y guitarrista Syd Barrett fue la culminación de un proceso creativo. “Al volverse loco Syd, nos preguntábamos cómo debíamos seguir adelante porque él era quien hacía las canciones. Él era el corazón del grupo”, contó el bajista Roger Waters.

Por más que a veces queramos verlo todo malo o todo bueno, siempre hay matices; después de la tormenta, viene la calma. Se fue Barrett y entró David Gilmour. Nick Mason en la batería, Richard Wrigth en los teclado y Water en el bajo completaron la banda.

“Había una lucha entre el deseo de fijarnos nuevos límites y el afán de abrirnos camino de un modo experimental y, al mismo tiempo, seguir siendo melodiosos”, recuerda Gilmour durante una entrevista.

The Dark Side fue grabado en Abbey Road entre junio de 1972 y enero de 1973. Fue la primera colaboración del grupo con Alan Parsons como ingeniero de sonido.

David Gilmour envidia a quienes se ponen los auriculares, se relajan y escuchan por vez primera The Dark Side. Lamenta: “Yo nunca he tenido esa experiencia. Habría sido estupendo”. Si no lo has hecho, el viaje comienza ahora.