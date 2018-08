Zélika García dirige una de las ferias de arte más importantes de América Latina

Al frente de ZONA MACO, una de las ferias de arte más importantes de América Latina, la cual llegará este año a su edición número quince y con una historia como galerista de dos décadas, para Zélika García, ser líder de un proyecto tan importante, ha sido un aprendizaje profundo.



La regiomontana, quien estudió la carrera de Licenciatura en Artes en la Universidad de Monterrey, comenzó esta aventura en la escena artística de México en el 2002, donde debutó con su primera exhibición de obras titulada Muestra justamente en su ciudad natal.

Posteriormente, Zélika hizo una sociedad con Enrique Rubio y juntos llevaron a cabo primera edición de Maco que se hizo de manera independiente, sin que se involucrara ninguna institución cultural y fue en 2008 cuando Zélika emprendió su camino sola y creó Cultura y Arte Contemporáneo Zera, S.A. de C.V y de ahí surgió ZONA MACO.

Entrevistada en el marco de la cuarta edición de ZONAMACO Foto y la quinta de ZONAMACO Salón, que se inauguraron el pasado miércoles, la emprendedora nos platica que no ha sido sencillo transitar por un rumbo tan extenso y milenario como lo es el arte, sobre todo, porque en estos momento existen una gran cantidad de expositores en los distintos rubros artísticos, como la pintura, la escultura, la instalación y la fotografía entre otros.

De alta estatura y grandes ojos verdes, Zélika explica en entrevista con Organización Editorial Mexicana, cómo ha sido ese el trayecto recorrido para encabezar una de las Ferias de Arte que se suscribe dentro de la vida cultural de nuestro país y de América Latina y se reconoce a nivel Mundial.

“Ha sido un proceso difícil por todo lo que implica y ha crecido la feria, pero por supuesto que ha sido un trabajo muy satisfactorio. He aprendido muchísimo y he crecido mucho personalmente y a nivel cultural, porque a través de los últimos veinte años he conocido muchos artistas y galerías”.

En ese aspecto, Zélika señala que el universo del arte para ella también se ha desplegado en el terreno de las antigüedades, el cual anteriormente reconoce que no sabía nada. También sobre fotografía sus conocimientos son mayores actualmente y por eso le entusiasma sobre manera esta edición de ZONAMACO Foto”.

“A través de mi trabajo he conocido a muchas personas interesantes que me han enseñado muchísimas cosas” destacó García cuya pasión por el arte es infinita al grado que para relajarse de las presiones diarias, su mejor terapia es acudir a algún museo.

En cuanto a cómo ve al género femenino en el arte, ámbito que en siglos pasados estaba restringido para éste, donde más bien era retratado en las obras que crearlas, la especialista en el tema expresa que ahora hay muchísimas creadoras que son reconocidas internacionalmente.

“Hay muchas mujeres artistas y actualmente han hecho muchas exposiciones alrededor del mundo, no solo en México, cada vez se les ha dado más reconocimientos y a través de los años ha cambiado mucho la percepción de la mujer en el arte”.

Al preguntarle si en su caso siente vocación por las artes plásticas, su respuesta es afirmativa y la prueba es haber estudiado la “licenciatura en arte porque siquería ser artista”, pero la vida la llevo a la promoción y difusión del arte, lo cual le place enormemente .

En cuanto a los a futuro de ZONAMACO, la entrevistada responde “Queremos crecer más las secciones de antigüedades y de fotografía y la estrategia es como lo hemos hecho en los últimos años, creciendo con el mercado local y así atraer más galerías internacionales”.