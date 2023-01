Adriana Jiménez se retiró de los clavados de altura: la recuperación no era la misma

Rodeada de otras figuras dentro del deporte mexicano y sobre todo de sus padres, Adriana Jiménez decidió poner fin de manera formal a su trayectoria como clavadista de altura, especialidad en la que brilló y en la cual pudo lograr dos preseas de Campeonato del Mundo de la FINA.

La capitalina, de 38 años recién cumplidos, decidió poner fin a casi una década de participar en los clavados de altura dentro de Red Bull Cliff Diving World Series y en otros eventos de relevancia auspiciados por la Federación Internacional de Natación, una vez que el físico, las molestias y lesiones ya no le permitieron disfrutar del todo arriba de la plataforma.

“El año pasado ya comencé a estar mucho más débil del cuerpo, ya la recuperación no era la misma, mis cervicales se atrofiaron un poco, ya comenzaba a sentir vértigos, mareos y cuando ya no comienzas a disfrutar como antes y los clavados los quieres hacer de una manera y ya no son como antes, entonces preferí retirarme a que el deporte me retirara”, señaló.

Reconoció que en una competencia en París durante el año pasado fue el momento en el que estudió su retiro de los clavados, “ya estaba muy adolorida, ya sentía que la recuperación no era tan rápida como en otros momentos. Fue en París del año pasado donde decidí ponerle fin y agradecí todo lo que este deporte me ha dejado”.

En las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano, Jiménez Trejo estuvo acompañada de María José Alcalá, presidenta del COM, así como de los exdeportistas y medallistas olímpicos Fernando Platas, Jesús Mena y Carlos Mercenario, además del expresidente de Conade, Bernardo de la Garza. De igual forma estuvieron presentes sus padres Armando Jiménez y Rita Trejo, sin olvidar a su sobrino Kenai, quien le dedicó unas sentidas palabras, donde destacó que Adriana fue una “guerrera de tierra, aire y agua, gracias por enseñarme el camino, pero sobre todo a no darme por vencido y sobre todo ser feliz”.

María José Alcalá de igual manera expresó algunas palabras para la ahora exclavadista. “Quien ha dicho que subir las escaleras para llegar a los 20 metros era fácil. Eres una mujer extraordinaria, que jamás tuvo miedo en tomar decisiones cuando las tenía que tomar, eres una niña consciente y también agradecida y eso siempre te lo va a premiar la vida. Quiero felicitar a la familia de Ady por el apoyo, su impulso, porque no ustedes están con Ady no solo en los triunfos, también están cuando no se logra el objetivo por parte de los atletas”.

Nuevos retos para Adriana Jiménez

Después de anunciar su adiós de las plataformas, Adriana Jiménez detalló los nuevos retos que vienen, más allá que sea integrante del Comité Técnico de World Aquatics y de la Comisión Estabilizadora.

La ganadora del Premio Nacional del Deporte 2017 enfatizó que tiene como objetivo impulsar a las nuevas generaciones para luzcan en los clavados de altura, reconoció que tiene un ojo clínico alistado para orientar a los jóvenes, sin embargo, no se ve como una entrenadora como tal.

“Obviamente estoy en el Comité Técnico de World Aquatics y en la Comisión Estabilizadora que esa es ahorita mi gran inspiración y la responsabilidad que tengo. Me encanta (ayudar), estoy ayudando a nuevas generaciones, tengo un ojo clínico muy entrenado, estoy, no tanto como entrenadora, pero sí estoy presente en entrenamientos de algunos chicos, me mandan videos, estoy detallando programas con ellos, como metodóloga más o menos, como entrenadora es una gran responsabilidad, no me cierro, pero vamos a ver la vida que me pone enfrente”, indicó.

Jiménez Trejo no solo se visualiza con algo que tenga que ver con los clavados, quiere cumplir otras metas, “lo que traiga la vida, ya no estaré encima de la plataforma, estaré a un lado, mi objetivo y meta es sacar nuevas generaciones y también desarrollarme en nuevos ámbitos como persona, profesional y mujer. Me encantaría seguir estudiando, preparándome, tocar las puertas en el ámbito de la comunicación, me gusta mucho la comunicación, la televisión, me encantaría incursionar, estoy tocando puertas, estoy viendo que sería lo mejor para mí”.

