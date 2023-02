¿El receptor estrella de Kansas la va al América? Travis Kelce muestra su jersey en redes

El Super Bowl LVII fue una locura total, el encuentro entre Kansas City y los Eagles de Philadelphia fue emocionante y lleno de anotaciones, lo que esperábamos de un evento de esta magnitud.

Uno de los jugadores que se llevaron los reflectores fue sin duda el receptor estrella de Kansas, Travis Kelce, quien junto a Patrick Mahomes, fueron los autores del primer tanto. Sin embargo, Kelce no sólo es amante del fútbol americano, el receptor también ha evidenciado su pasión por el soccer y por sorprendente que suene, le va al América.

Kelce muestra su pasión por el Ame en redes

Fue hace tres años cuando el número 87 de Kansas agradeció al América una playera que lleva escrito “Kelce”. En el clip compartido por la cuenta de Club América puede verse al ala cerrada con una gran sonrisa:

“Sólo quiero agradecer al Club América. Este 87 es oficial, lo puedo ver en la textura del jersey. No puedo agradecerles lo suficiente amigos, por apoyar a los jefes sabiendo que también los apoyamos a ustedes. ¡Paz!!, dice Kelce.

🦅 @tkelce es todo un Jefe Águila

Ese #⃣8⃣7⃣ Americanista se ve 🔥#SOMOSAMÉRICA 🔸🔷🔸 #ÁguilasPorElMundo pic.twitter.com/BVulc2jeto — Club América (@ClubAmerica) September 18, 2020

Otro hecho curioso fue el duelo entre los hermanos Kelce quienes sólo una vez se habían enfrentado, esto ocurrió en el Super Bowl XLVII, aunque no fue entre jugadores, sino entre coaches.

Aquella ocasión, John Harbaugh de los Baltimore Ravens se enfrentó a los San Francisco 49ers que dirigía su consanguineo Jim Harbaugh. El resultado fue en favor de los Cuervos por 34-31.

Además, en el momento más tierno, se pudo ver a su madre, Donna Kelce, con un jersey que portaba los colores de ambos equipos, rojo por la parte de enfrente y verde en la parte trasera.

At Super Bowl LVII, Donna Kelce will officially become the first mother to have two sons play against each other in the Super Bowl. pic.twitter.com/4GSSeykGQD — Pro Football Hall of Fame (@ProFootballHOF) January 30, 2023

Los dos jugadores representaron a la Universidad de Cincinnati en su paso por el futbol colegial, además de que ambos tienen un podcast llamado New Heights, en él hablan de la NFL y sus diversas experiencias como deportistas.

