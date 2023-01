Jason y Travis Kelce, los primeros hermanos en disputar el Super Bowl; ¿a quién apoyarán en casa?

El Super Bowl que se disputará el próximo 12 de febrero tendrá un encuentro inédito entre Filadelfia y Kansas City, sin embargo, más allá de eso hay una historia interesante por contar, y es que Jason y Traves Kelce serán los primeros hermanos que se enfrenten en el ‘Gran Partido’ de la NFL.

Esta será la primera ocasión en la historia en la que dos hermanos se crucen en el terreno de juego, al menos durante el superdomingo. Por una parte está el centro de los Eagles, Jason Kelce, y por otro está Travis, quien tiene la posición de ala cerrada en los Chiefs.

Te recomendamos: Patrick Mahomes y los Chiefs sufrieron ante Bengals, pero están en el Super Bowl LVII

Los dos jugadores que buscarán bañase en gloria en el State Farm de Arizona ya saben lo que es ser campeones de la NFL. Jason lo logró en el Super Bowl LII, cuando Eagles triunfó sobre los Patriots. Por su parte, Travis conquistó el Vince Lombardi en el Super Bowl LIV, cuando derrotaron a los San Francisco 49ers.

El duelo fraternal podrá tener solo un ganador, quien conseguirá su segundo anillo de Super Bowl, el otro solamente se quedará a un paso de la gloria, con la tranquilidad y un ligero gusto por tener a su hermano como un campeón.

Los dos jugadores representaron a la Universidad de Cincinnati en su paso por el futbol colegial, además de que ambos tienen un podcast llamado New Heights, en él hablan de la NFL y sus diversas experiencias como deportistas.

🗣 NEW NEWS! We’ve got a Kelce Bowl. #SBLVII pic.twitter.com/5hGw65WQ2W — NFL (@NFL) January 30, 2023

El duelo de hermanos se había dado entre coaches

La única vez que un par de hermanos se habían enfrentado en el Super Bowl fue durante la edición XLVII, aunque no fue entre jugadores, sino entre coaches.

Aquella ocasión, John Harbaugh de los Baltimore Ravens se enfrentó a los San Francisco 49ers que dirigía su consanguineo Jim Harbaugh. El resultado fue en favor de los Cuervos por 34-31.

At Super Bowl LVII, Donna Kelce will officially become the first mother to have two sons play against each other in the Super Bowl. pic.twitter.com/4GSSeykGQD — Pro Football Hall of Fame (@ProFootballHOF) January 30, 2023

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En la actualidad, John Harbaugh se mantiene al frente de los Ravens, aunque Jim Harbaugh se encuentra actualmente en la NCAA con los Michigan Wolverines, y aunque hay equipos interesados en sus servicios, todavía no ha llegado a acuerdo alguno para volver a la NFL.

Nota publicada en ESTO









ESCUCHA EL PODCAST DEL ESTO ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music