Tiësto hará historia en Super Bowl: será el primer DJ en tocar durante un partido

El Super Bowl LVIII está más que listo, los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs se enfrentarán para definir al campeón de la NFL, no obstante, las sorpresas aún no acaban, pues la liga ha destapado a un artista más para su magno evento.

La NFL sorprendió a todos y anunció que el famoso DJ internacional, Tiësto, hará historia y por primera vez se realizará una sesión de música antes del juego, mientras los 49ers y los Chiefs calientan.

Americano ¿Quién es Usher? El cantante será la estrella del medio tiempo en el Super Bowl LVIII

Pero no todo termina ahí, pues lo que se vivirá en el Allegiant Stadium el próximo 11 de febrero de 2024 será algo inédito, pues la participación de Tiesto será incluso en el juego, pues tocará durante los descansos destacados del juego, convirtiéndose en el primer DJ en actuar en pleno juego.

"Como uno de los DJ/productores más influyentes que ayudó a definir la cultura de Las Vegas y la música electrónica en todo el mundo, Tiësto es el artista perfecto para ayudarnos a crear una experiencia inolvidable el día del juego para nuestros fanáticos, jugadores y espectadores en todas partes". dijo Tim Tubito, director de presentación y contenido de eventos de la NFL para NFL.com

.@tiesto will perform as the first in-game superstar DJ for Super Bowl LVIII! #SBLVIII pic.twitter.com/0uwlJAFFWi — NFL (@NFL) January 25, 2024

Por su parte, el DJ holandés dijo estar emocionado de ser parte del Super Bowl LVIII, quien se mostró con entusiasmo por volver a tocar en Las Vegas.

De acuerdo con la NFL, esta no es la primera ocasión en que un DJ toca durante el calentamiento de un partido, pues en el Super Bowl LIV en Miami DJ Khaled lo hizo. No obstante, si será la primera ocasión en que un DJ lo haga durante el juego.

Finalmente, recordar que el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVIII estará a cargo del cantante y productor estadounidense, Usher.

“Es un honor de mi vida finalmente tachar una actuación de Super Bowl de mi lista de deseos, no puedo esperar para traerle al mundo un espectáculo diferente a todo lo que hayan visto antes de mí”, dijo el cantante para Los Angeles Times.