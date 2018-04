Ya hay fecha y hora para el duelo de NFL en México

Es un hecho: la NFL tendrá un duelo de Lunes por la Noche en nuestro país. Se hizo oficial que el encuentro entre los Jefes de Kansas City y los Carneros de Los Ángeles se disputará el lunes 19 de noviembre en la cancha del Estadio Azteca a las 19:15 horas tiempo del centro de México.

Desde que fue anunciado el 31 de enero de este año, la especulación sobre la fecha y horario no cesó, pues la última ocasión que la liga más importante de futbol americano visitó México fue también un 19 de noviembre, domingo a las 15:25 horas.

Será el tercer partido consecutivo de temporada regular que tenga sede en la Ciudad de México, y cuarto en la historia del Estadio Azteca. En la temporada pasada los Raiders de Oakland hicieron los honores a los Patriots de Nueva Inglaterra, duelo que terminó 33-8 a favor del cuadro que comanda Tom Brady.