¡Nuevo podio para Checo Pérez! El mexicano consigue tercer lugar en el GP de China

La leyenda de Checo Pérez en la Fórmula Uno no se detiene. El mexicano consiguió el tercer lugar en el Gran Premio de China, con lo que llegó a 39 podios en la categoría reina del automovilismo. Lando Norris quedó con el segundo puesto y Max Verstappen sumó una nueva victoria.

Las complicaciones para el mexicano se dieron desde el inicio. Lo que parecía una carrera tranquila para los Red Bull en Shanghai , se convirtió en una constante caza para Pérez por el segundo lugar.

“Checo” rápidamente fue presionado por Fernando Alonso en la largada hasta que pasó el puesto. De hecho, el español arrancó con tal potencia que también estuvo cerca de quitarse a Max Verstappen de encima, pero el tricampeón del mundo se percató de sus intenciones y le cerró el espacio de última instancia.

Sergio Pérez entendió bien que, para evitar un desgaste excesivo y temprano en sus gomas, tenía que recuperar el escalón que le quitó Alonso. Lando Norris fue quien disfrutó la batalla entre los hispanosparlantes, a la espera de un error para aprovechar una subida de 2×1. Sin embargo, “ Checo ” supo rebasar al español en el quinto giro y casi inmediatamente el piloto de McLaren le siguió los pasos.

El verdadero dolor de cabeza para el conductor tapatío llegó al caer a sexto lugar, después de cambiar a neumáticos duros en su primera visita a los boxes. El objetivo de la escalada de posiciones se reinició pero con un progreso más lento.

¿Qué afectó a Checo Pérez en el GP de China?

La misión de Pérez se volvió más tediosa gracias a Valtteri Bottas . En el giro 22 el piloto de Sauber simplemente perdió el motor de su bólido y no tuvo mayor elección que llevar el auto hasta la orilla del trazado asiático. Lo suficiente para no provocar un choque, pero no para evitar un coche de seguridad virtual.

Hasta ocho personas intentaron sacar el auto del finlandés, pero no lograron de primera instancia y fue entonces que los comisarios sacaron al safety car por cinco vueltas.

Tras la interrupción, Verstappen tuvo un camino tranquilo hasta cruzar la meta, mientras que Sergio Pérez batalló tanto por vencer a Charles Leclerc en el tercer puesto, que se quedó sin gomas en el último tramo para quitarle el subliderado a Lando Norris.

El mexicano finalmente consigue su primer podio en el circuito de China , donde ni siquiera había terminado dentro de los primeros 5 en nueve oportunidades. El tercer lugar en Shanghai también significó su visita número 39 a las posiciones de lujo en la Fórmula Uno.





