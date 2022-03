Checo Pérez saldrá cuarto en el Gran Premio de Bahréin

El mexicano Sergio Pérez largará desde la cuarta posición en el Gran Premio de Bahréin, el primero de la temporada 2022. Mientras que Charles Leclerc de Ferrari se afianzó la pole position y Max Verstappen el segundo puesto.

En la primera ronda los Ferrari estuvieron intratables hasta para el mismo campeón mundial, Max Verstappen. El neerlandés se colocó tercero por detrás de Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr., que siguen con la tendencia positiva de la pretemporada y se confirma que el motor italiano ha renacido, pues Haas y Alfa Romeo lo utilizan y que en los últimos años daban pena en el sótano de las clasificaciones, pasaron a la Q2 sin problemas.

‘Checo’ Pérez sufrió un susto al salir del top ten en los últimos minutos de la Q1, aunque pasó el corte en la decimoprimera posición.

Tsunoda, Latifi, Hulkenberg, Stroll y Ricciardo fueron los eliminados en la primera sesión.

CHARLES LECLERC TAKES POLE IN BAHRAIN!



It's pole position number 🔟 of his career 😍#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/GwXX1CQbFx — Formula 1 (@F1) March 19, 2022

Verstappen puso las cosas en su lugar para la segunda ronda y tomó el liderato, Sainz y Leclerc se posicionaron segundo y tercer, mientras que el ‘Checo’ se afianzó cuarto. Una imagen que bien podría ser la que se vea a lo largo de la temporada; Red Bull contra Ferrari.

Ocon, Schumacher, Norris, Albon y Zhou se quedaron fuera en la Q2.

En la ronda definitiva Charles Leclerc se afianzó la pole con una vuelta de 1:30.558, Verstappen se quedó a 123 milésimas en el segundo lugar y Carlos Sainz Jr. cerró el podio. Mientras que ‘Checo’ Pérez acabó en cuarto puesto a +0.363 del líder.

La actuación de Mercedes en la qualy no hizo más que confirmar las palabras pesimistas que Lewis Hamilton realizó en los últimos días. El británico saldrá quinto y George Russel en noveno.

