Checo Pérez sigue sin suerte; largará séptimo en el Gran Premio de Países Bajos

Algo más a fondo podría existir, parece inconcebible lo que sucede con Checo Pérez, quien de nuevo se vio demasiado distanciado en comparación a su coequipero de Red Bull, Max Verstappen. Tras una sufrida clasificación el mexicano largará desde la séptima posición para la carrera del Gran Premio de Países Bajos. “Mad Max” se volvió a adueñar de la “pole position” ante su afición.

Verstappen es imparable. Parecía que la “pole” quedaba en manos de cualquiera de los McLaren. Una grandísima última vuelta, en una accidentada Q3 en la que hubo dos banderas rojas, el neerlandés se apoderó de la posición de privilegio. Max lleva tres de tres, desde que volvió la Fórmula 1 a Zandvoort ha sido dominio puro del actual bicampeón del mundo. Lando Norris, McLaren, y George Russell, Mercedes, partirán desde la segunda y tercera posición, en ese orden.

En contraparte Sergio Pérez no ha tenido la fortuna de brillar en este GP de los Países Bajos. Ni siquiera ha alcanzado un podio y este domingo deberá remar contracorriente si quiere terminar entre los primeros tres puestos de la carrera.

El comienzo de la clasificación no fue del todo sencillo para los pilotos, incluso para aquellos que integran las escuderías poderosas. Ante la amenaza de lluvia nadie se guardó algo. Buscaron hacer sus mejores tiempos desde el arranque en una pista que causó dolores de cabeza. Sobre todo en la curva uno, donde varios perdieron el control, entre ellos Max Verstappen, aunque sin lamentaciones.

“Checo” Pérez comenzó a registrar tiempos que lo colocaron en la parte de arriba, pero sin hacerle frente a los McLaren que iniciaron mejor. Conforme pasaron los minutos otros conductores lucieron como Alexander Albon, quien brilló y fue el más veloz por encima de Verstappen. El mexicano pasó el recorte con lo justo en el décimo tercer lugar con una vuelta de 1:21.972 minutos a poco más de un segundo de diferencia respecto al tailandés. Guanyu Zhou, Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas y el debutante Liam Lawson, quien reemplazó al fracturado Daniel Ricciardo, quedaron eliminados.

En la pausa que hubo entre la primera y segunda parte de la clasificación la lluvia aumentó. En un pestañeó cesó para permitir mejores tiempos. “Checo” volvió a cronometrar lo justo, en dos ocasiones se vio en peligro pero selló vueltas rápidas para acceder desde el octavo peldaño a la instancia definitiva en busca de la “pole position”.

Verstappen puso todo en orden al avanzar a la Q3 en el primer sitio con tiempo de 1:18.856 minutos, mientras que Pérez Mendoza registró 1:19.856 todavía lejos de su coequipero de Red Bull. Oscar Piastri y Alexander Albon siguieron competitivos con el segundo y tercer puesto. La sorpresa en esta Q2 fue la eliminación de Lewis Hamilton, además de Lance Stroll, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda y Nico Hulkenberg.

La Q3 comenzó de maravilla para Williams con Albon y Logan Sargeant en los dos primeros lugares tras los minutos iniciales hasta que el estadunidense se estrelló en el muro de la curva dos para provocar la bandera roja con 8:13 minutos por celebrarse. Checo Pérez, quien probó al inicio con gomas intermedias y de inmediato cambió a blandos ante lo seco del trazado, todavía ni había registrado tiempo en ese momento.

En la reanudación, los McLaren con Norris y Piastri aprovecharon la primera vuelta para situarse en los primeros dos lugares por delante de Verstappen. En tanto que a “Checo” Pérez le alcanzó para situarse en el sexto sitio hasta que falta de 4:05 minutos de nuevo apareció una bandera roja por un percance de Charles Leclerc.

En el reinicio, Pérez hizo un giro en 1:11.880 minutos que lo impulsó hasta el tercer lugar. Sin embargo, restaba la vuelta de gente como Fernando Alonso, Albon, Sainz y Russell y todos ellos lo pasaron para caer al séptimo sitio. Por su parte, Verstappen fue el “poleman” tras magistral lapso de 1:10.567 minutos para dejar atrás a Norris (1:11.104) y a Russell le alcanzó su 1:11.294 para bajar a Albon.





