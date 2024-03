Trump advierte arancel 100% a autos chinos que crucen de México

El candidato a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió una vez más contra las automotrices chinas que quieren asentar su producción en México, que de ganar la contienda habrá aranceles al 100% para los autos que busquen cruzar la frontera.

“Esas grandes plantas de autos monstruosos que están construyendo ahora mismo, no contratarán estadounidenses y nos venderán los autos, no. Pondremos un arancel del 100% a cada uno que cruce la línea, y no podrán vender si soy elegido”, expresó.

| Foto: Reuters

Durante el mismo discurso, el expresidente remató que si no es vencedor de la elección en noviembre próximo el resultado será catastrófico para la industria automotriz.

“Va a ser un baño de sangre para el país. Eso será lo de menos. Pero no van a vender esos autos. Están construyendo fábricas enormes”, enfatizó.

El anuncio corresponde al interés de diversas marcas chinas de establecer una planta en territorio mexicano como pasa con BYD o Chirey, aunque actualmente no exista alguna en operación.