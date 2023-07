En Debate | Checo Pérez, ¿buen o mal piloto de F1?

Sergio "Checo" Pérez, piloto de Red Bull

"En F1 en 13 años lo he visto todo, no me preocupo por nada de eso, estoy enfocado principalmente en volver a encarrilar mi temporada y asegurarme de seguir disfrutando esto. Cuento con el apoyo total de Helmut y Christian, todo el equipo me está apoyando por completo, saben lo que puedo hacer, conocen mi potencial y me respaldan por completo. No he perdido la confianza.

No pasas de ganar carreras a de repente ser un piloto muy malo. Creo que la gente en el deporte olvida en la cantidad de detalles que estamos operando y cuando no tienes todo junto, entonces se ve una gran diferencia. Sé que he tenido un período difícil, muchos pilotos los han tenido, pero parece que es aún más grande cuando lo tiene un piloto de Red Bull”.

Max Verstappen, piloto de Red Bull

“No sé por qué las cosas salieron mal hoy a Checo, pero por supuesto, con nuestro coche tienes que entrar en la Q3. Algo hizo muy mal. Por supuesto que estamos luchando por el campeonato de Constructores, pero creo que puedo hacerlo solo en este momento, sin necesidad de Checo”.

Martín Avilés, analista de Ovaciones

“Bien dicen que todo depende del cristal con que se mire. En su tercera temporada en Red Bull Racing, el tapatío (Checo) posee mejores números que en sus primeros dos años al cabo de 10 fechas, y es que, los 156 puntos que actualmente suma, son superiores a los 139 que contabilizaba en 2022 y a los 104 que tenía a estas alturas de la campaña en 2021.”

Allard Kalff, analista de la máxima categoría en Viaplay

"Pérez es un buen segundo piloto, pero no es nada mejor que un Albon, al que sustituyó en su momento, o un Gasly. Esto es lo que pasa con Sergio Pérez: de vez en cuando ganará con mucho gusto un Gran Premio. Súper, debería, pero la mayor parte del tiempo es sólo un segundo piloto".

Revista Crash, especializada

“Hubo otra vergonzosa exhibición de calificación de Checo Pérez (en el GP de Austria), ya que no pudo llegar a la Q2 por cuarta carrera consecutiva. A partir de ese momento, Checo Pérez se recuperó bien con un segundo lugar la sprint, antes de terminar tercero en el Gran Premio. Aun así, dado el dominio de Red Bull, debería terminar segundo la mayor parte del tiempo. Es un gran piloto”.

Kees Van de Grint, ingeniero de Bridgestone en la F1

"Gana unas cuantas carreras y enseguida se le etiqueta como el rey de los circuitos urbanos. Entonces aquí tienes el circuito urbano del calendario de Fórmula 1 y entonces el hombre conduce como un novato".

Helmut Marko, asesor de Red Bull

"Checo en España hizo una buena carrera, sí, pero su salida fue realmente mala. Russell se puso por delante de él y de lo contrario habría sido posible un podio. Max también quería conseguir el punto extra de la vuelta rápida, aunque sus neumáticos no eran tan buenos como los de Pérez, pero lo logró".

Christian Horner, jefe de la escudería de Red Bull

“Lo que pasa es que se clasificó fuera de posición ( en el GP de España) y creo que de haber clasificado en la posición que debería haber estado, habría estado allí hoy. Así que creo que puede tomar, ya sabes, lo positivo de su recuperación de hoy. Lo ha hecho muy bien, viniendo desde atrás”.