FIA sanciona a Rusia en la Fórmula 1; ¿qué pasará con su piloto Nikita Mazepin?

La Federación Internacional del Automóvil sigue tomando cartas en el asunto contra Rusia, después de que invadiera a Ucrania y se desatara un conflicto bélico el jueves pasado.

Primero se anunció la cancelación del Gran Premio de Sochi, ahora se determinaron varias decisiones entre las que se incluyen el no poder representar a la bandera de Rusia y Bielorrusia. Así lo señaló la FIA mediante un comunicado en las redes sociales.

Te recomendamos: Nissan March evoluciona en seguridad

“De acuerdo a las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional, los siguientes señalamientos será implementados con efecto inmediato: pilotos, participantes individuales y oficiales rusos/bielorrusos sólo podrán participar en las competiciones internacionales a título neutral y bajo la bandera de la FIA, además, en adherencia hacia los principios de paz, símbolos nacionales, uniformes y colores tanto en los individuos como en los vehículos no deberán ser desplegados hasta nuevo aviso”, comienza el documento.

FIA Statement - World Motor Sport Council decisions in relation to the situation in Ukraine pic.twitter.com/HwChHhkla6 — FIA (@fia) March 1, 2022

En el comunicado también se anuncia que los miembros de las comisiones de Rusia y Bielorrusia, así como mandos elegidos de la FIA serán apartados temporalmente de sus puestos. En tanto, tampoco se organizarán eventos del deporte motor en estas naciones por tiempo indefinido.

Futbol ¡Adidas le da la espalda a Rusia! Se acabó el patrocinio en la Federación de Futbol

¿ Qué pasará con Mazepin?

El anuncio de la FIA no hace más acrecentar la tensión en el ambiente de Nikita Mazepin, el único piloto ruso que compite en la Fórmula Uno con la escudería Haas.

Recientemente el equipo estadounidense eliminó cualquier referencia con su patrocinador Uralkali, empresa fertilizante de origen ruso y en la cual el padre de Mazepin tiene un puesto de alto mando.

Ante los rumores sobre su posible salida, el piloto aseguró que “hay cosas en las que no tengo un total control, estoy eligiendo concentrarme en lo que sí tengo control mediante trabajo duro y dando lo mejor para HAAS. Mis profundos agradecimientos por su entendimiento”, señaló en sus redes sociales.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La temporada 2022 de la Fórmula Uno arranca el 20 de marzo y, de momento, Nikita sigue en los planes de Haas para arrancar en el circuito de Bahrein.





Publicada originalmente en el ESTO