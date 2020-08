Lincoln Aviator Grand Touring, vuela en lo más alto

La Lincoln Aviator Grand Touring no sólo llega a nuestro mercado con excelentes detalles de confort, lujo, tecnología, diseño y acabados de la más alta calidad, sino que, además, presume de un tren motriz híbrido que la coloca como el modelo de Lincoln de producción en serie más potente en su historia.

Estéticamente, es indiscutible la influencia del mundo de la aeronáutica en la carrocería de la Aviator Grand Touring, no sólo en los rines de aleación de 21 pulgadas que evocan las forma de una turbina de avión, sino que, además, su silueta inclinada en la parte trasera da a entender que se trata de una aeronave a punto de despegar.

Escape cuádruple con salida dual cromadas / Tania Licón

La parte frontal es muy limpia y dominan las curvaturas, donde destacan la enorme parrilla con elementos cromados, los faros adaptativos de pixel, la sutil toma de aire ubicada en la parte inferior de la fascia, y desde luego el emblema de Lincoln al centro de la parrilla, cuyo fondo azul denota que se trata de un SUV híbrido conectable.

En el interior es como estar en una sala de conciertos, no sólo por la comodidad de los asientos o la brillante calidad de los ensambles y la selección de los materiales premium, o porque las alertas auditivas como la que se activa cuando se abre la puerta o la que indica que aún no no hemos colocado el cinturón de seguridad, entre otras, fueron realizadas por la Orquesta Sinfónica de Detroit, sino por lo silencioso que resulta, creando una atmósfera de tranquilidad inigualable.

Volante forrado en piel con controles de audio / Tania Licón

En la parte central del tablero destaca la pantalla táctil a color de 10 pulgadas del sistema de infoentretenimiento, la cual permite manipular el equipo de audio firmado por Revel con 14 bocinas, así como la conectividad Apple CarPlay y Android Auto.

Pantalla Táctil de 10” LCD configurable en tablero central / Tania Licón

Todo en la Aviator Grand Touring está pensado para vivir una experiencia de lujo y sofisticación sin importar el asiento que se ocupe, similar al de un vuelo en primera clase. Sin embargo, al presionar el botón de encendido y presionar el acelerador, la experiencia se complementa con el empuje tan contundente de las 630 libras-pie de torque que genera el tren motriz híbrido que la impulsa.

Y es que, bajo la fina piel de este SUV se esconde un motor V6 de 3.5 litros biturbo, al que se suma un propulsor eléctrico alimentado por un paquete de baterías y que en conjunto generan 494 caballos de fuerza, los cuales llegan a las cuatro ruedas pasando primero por una transmisión automática de 10 velocidades.

Motor V6 Twin-Turbo 3.0L PHEV (Híbrido Conectable) / Tania Licón

De modo que la respuesta de todo el conjunto es muy solvente y enérgica, al mismo tiempo que resulta suave y silenciosa. Pero lo mejor es que, gracias a que ofrece 8 modos de manejo, podemos elegir el más adecuado para enfrentar distintos escenarios y superficies.

Al ser un vehículo híbrido en toda la extensión de la palabra, no sólo tenemos el beneficio de las placas de circulación verdes en nuestro país, sino que, además, podemos desplazarnos por 34 kilómetros en modo puramente eléctrico y hasta una velocidad de 134 km/h, siempre y cuando las baterías estén recargadas al cien por ciento.

Cargador dual de 120V/ 240V / Tania Licón

Esto se hace mediante la energía que se recupera mediante los frenos o conectarla directamente a una toma de corriente, de ahí su denominación híbrido-conectable.

Definitivamente una experiencia de manejo que te hará sentir que estás en las nubes.

Ver esta publicación en Instagram No te pierdas mañana en nuestro suplemento de autos la prueba de manejo de la nueva #LincolnAviator2020 #pluginhybrid #phev #lincoln #aviator #suv #luxuycars @lincoln_mexico Una publicación compartida por Autos OEM (@autosoem) el 28 de Ago de 2020 a las 4:54 PDT

FICHA TÉNICA

Motor V6 Twin-Turbo 3.0L PHEV

Potencia 494 Hp

Torque 630 Lb-pie

Transmisión SelectShift 10 vel.

PRECIO $1,922,000

Espejos exteriores eléctricos con luces Direccionales / Tania Licón

