Mitsubishi L200 Limited es más que una pick up

A comienzos de agosto de 2022, Mitsubishi presentó en nuestro mercado una ejecución especial de la L200, la colocó en lo alto en cuanto a equipamiento y lujo se refiere dentro de su segmento, llamando poderosamente la atención; de primera mano, presume un aspecto más agresivo, algo que pudimos nuevamente comprobar cuando llegó a la redacción de Autos OEM. Conocimos a fondo, su espectacular color sunflare orange pearl de la carrocería, entre otros elementos que a continuación te contamos.

Es uno de los vehículos más importantes de Mitsubishi en nuestro territorio, representa el 50% de las ventas totales de la firma japonesa y se ha colocado como el máximo exponente por su comprobada confiabilidad y durabilidad.

Volante, palanca de velocidades y freno de mano forrados en piel / Jac

Para diferenciarla del resto de sus hermanas, estéticamente esta camioneta equipa rines de aluminio de 18 pulgadas en acabado color negro, mismo color que ahora encontramos en la parrilla, carcasas de los espejos retrovisores, defensa trasera y en el accesorio aerodinámico colocado en la batea, mientras que al frente encontramos una fascia con trazos más angulados y agresivos.

Sin embargo, en el interior no hay cambios, de hecho, al interior los años ya comienzan a pasarle factura, pues encontramos una pantalla de 7 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento, que no ofrece conectividad Apple CarPlay ni Android Auto, e inclusive cuenta con un reproductor de CD. Eso sí, no deja de sorprender por su buena calidad de manufactura y selección de los materiales, hecho para durar y resistir el uso rudo.

Rines de aluminio de 18 pulgadas en negro / Jac

Pero es en su calidad de marcha donde brilla por sí sola, pues una vez que pones en marcha el motor de cuatro cilindros de 2.4 litros turbodiésel que se oculta bajo el cofre, acoplado a una transmisión automática de seis velocidades, y pisas el acelerador, el empuje es inmediato y contundente; basta que la aguja del tacómetro alcance las 2 mil 500 revoluciones por minuto para que las 317 libras-pie de torque que genera el propulsor hagan acto de presencia. Aquí los 178 caballos de fuerza pasan a segundo término.

La fuerza del motor puede ser repartida únicamente al eje trasero o a las cuatro ruedas gracias a la opción 4X4 que equipa esta pick up; ofrece una caja reductora y entrega el máximo torque del motor a baja velocidad, así como un bloqueo de diferencial trasero. Para cambiar la configuración de la tracción solo basta con girar la perilla de Easy Select.

Su esquema de suspensión y generosa altura de la carrocería, le permiten enfrentar terrenos complicados. Si bien los años no han acariciado a la L200, lo cierto es que su gran reputación de confiabilidad le permite darse lujos como aplazar una nueva generación.

FICHA TÉCNICA

Motor 2.4L MIVEC diésel

Potencia 178 hp

Torque 317 lb-pie

Transmisión automática 6 vel.

Precio $776,000