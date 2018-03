Sergio Pérez saldrá en el lugar 13 en el GP de Australia

Melbourne.- El piloto mexicano Sergio Pérez arrancará en el décimo tercer lugar de la parrilla de salida para el Gran Premio de Australia, mientras que el vigente campeón de la Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton, lo hará en primer puesto.





Pérez Mendoza y su coequipero Esteban Ocon poca mejoría tuvieron en esta prueba de clasificación tras lo mostrado en los entrenamientos libres, sin embargo superaron el corte de la primera qualy y para mañana estar en la zona de puntos será posible.





El tapatío fue mejor que el francés en Force India al registrar un tiempo de 1:24.005 minutos, mientras que Ocon se colocó en el décimo quinto peldaño con lapso de 1:24.786.





Si bien todavía no se muestra lo mejor de ambos pilotos, confían en meterse entre los primeros 10 lugares de este Gran Premio de Australia con el que arranca la Temporada 2018 de la Fórmula 1.





P13 for @SChecoPerez and P15 for @OconEsteban - still a bit of work to do but we’ll be going for points tomorrow!



Watch this space for our full report, coming soon! pic.twitter.com/8bpGrIlIZd — Sahara Force India (@ForceIndiaF1) 24 de marzo de 2018





Por su lado, el británico Lewis Hamilton, de Mercedes, dio un golpe de autoridad al hacerse de la “pole position” demostrando el potencial de su monoplaza en la Q3 para colocarse en el lugar de privilegio con 1:21.164. Esta será la quinta vez en fila en el circuito Albert Park que el vigente monarca verá al resto de los monoplazas por el retrovisor en el arranque de la competición.





Atrás del británico largarán los Ferrari conducidos por el finlandés Kimi Raikkonen (1:21.828) y el alemán Sebastian Vettel (1:21.838), quienes habían impuesto condiciones en la Q1.









El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) protagonizó la única bandera roja de la sesión al impactarse contra una barrera de neumáticos que le impidió lograr una mejor posición en la salida, aun así iniciará en el décimo escalón. En tanto el australiano Daniel Ricciardo, de Red Bull comenzará en el octavo peldaño a causa de una sanción, pues había logrado el quinto mejor tiempo.