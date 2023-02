¡Duelo de estrellas! Checo Pérez se enfrenta a Jimmy Fallon en carrera de Go Karts (Video)

El nombre de Sergio "Checo" Pérez ha comenzado a ser conocido en todo el mundo y se ha convertido en uno de los pilotos más populares de la Fórmula 1.

Tanta es la fama del piloto mexicano que se unió al comediante Jimmy Fallon en el programa "The Tonight Show" de NBC para una emocionante carrera de Go Karts.

En este especial, estuvo presente Jim Farley, CEO de Ford, quien ayudó a entrenar a Jimmy Fallon para la competencia. Esta colaboración es parte del reciente anuncio del fabricante estadounidense de automóviles sobre su regreso a la máxima competencia de automotores en 2026, en colaboración con los actuales campeones del mundo, Red Bull.

En el programa también estuvo presente el jefe de equipo de Red Bull Racing, Christian Horner, quién actuó como director de carrera.

En el segmento del programa, Checo y Fallon tuvieron una carrera apasionante, con Fallon logrando ganar por un margen muy estrecho, aunque en redes sociales aseguran que el piloto mexicano se dejó vencer al final.

Checo se mostró muy emocionado y agradecido por la experiencia y compartió imágenes en sus redes sociales después de la carrera.

I had a great time with @jimmyfallon thanks! Can’t wait for the rematch 💪#TheLiveShow pic.twitter.com/DPqY2flX1P — Sergio Pérez (@SChecoPerez) February 4, 2023

Red Bull presenta el RB19

Con los pilotos titulares Sergio Pérez y Max Verstappen como testigos, además del reserva Daniel Ricciardo y el jefe del equipo Chris Horner, Red Bull desveló a su monoplaza que utilizará para la campaña 2023 de la Fórmula 1.

Red Bull Racing desvela el nuevo coche de Fórmula Uno de la escudería durante un acto de presentación en Nueva York / Foto: AFP

En un acto celebrado en el Classic Car Club de Manhattan, Nueva York, se pudo conocer al RB19 que manejarán “Checo” y “Mad Max” a lo largo de este año en busca de mantener a la escudería con base en Milton Keynes dentro de los primeros lugares.

El equipo de la bebida energética mantuvo su tradicional color azul marino en la mayor parte del auto y con el espectacular toro rojo con vivos en amarillo en el chasis y en la parte delantera del automóvil, además de que el nombre de Honda, la todavía abastecedora del motor, aparece en los costados al igual que el patrocinador principal Oracle.

Con información de ESTO