Carlos “Príncipe” Cuadras deja atrás las adicciones para retomar el boxeo

Un severo cuadro de depresión fue el que vivió el ex campeón mundial Carlos Cuadras, tras la derrota que vivió en febrero pasado ante el puertorriqueño McWilliams Arroyo, que derivó en encontrar en falsas amistades un camino de adicciones, alejándose de sus seres queridos y del boxeo, como él mismo lo relató en charla con ESTO.



“La depresión que sufrí después de la última derrota fue lo que me llevó a sentirme mal, esa noche me sentí perdedor, la vez contra el ‘Chocolatito’ no me sentí perdedor, ni contra el ‘Gallo’ me sentí perdedor, fue una pelea muy cerrada. Es más, nunca había tenido en mi carrera dos derrotas seguidas.

“Viví días muy tristes, eso me llevó a hacer cosas que no debía, hay falsas amistades que se acercan, hay veces que uno se desvía, pierdes el piso, ya tenía problemas con mi esposa, ya no miraba a mi hijo, no le daba tiempo, dejé a un lado la cuestión familiar, perdí interés por el boxeo. Me llegué a sentir muy solo”, reconoció el nacido en Guamúchil, Sinaloa, quien asistió al Martes de Café, junto al presidente del WB, Mauricio Sulaimám, para dejar claro que está de vuelta con el entusiasmo que se le conoce.







CONTÓ CON APOYO

Ante el episodio amargo que vivió, el “Príncipe” Cuadras entró a una clínica de rehabilitación, apoyado en sus seres queridos y en el Consejo Mundial de Boxeo, quienes siempre estuvieron con él para ayudarlo a salir adelante y hoy, más que nunca, el sinaloense afirma que ganó una de las peleas más importantes como ser humano, al poder liberarse de las adicciones.

“La rehabilitación y la terapia con la que continuó me ayudaron muchísimo. Ahora me siento muy bien. Gracias a Dios lo que he ganado en el boxeo me sirvió para ponerle a mi esposa su negocio de uñas, eso me pone muy contento, hacer algo por mi familia.

“Agradezco todo el apoyo al Consejo, a su presidente Mauricio Sulaimán y a mi representante Salvador Briman y a mucha gente que estuvo conmigo en todo este proceso para salir adelante”.







BUSCARÁ TÍTULO

En cuanto a su regreso, señaló que invadirá la división gallo, confiando en retornar al ring a fines de agosto.

“Me gustaría la oportunidad en peso gallo, yo empecé en esa división como amateur, quiero ser campeón ahí, ya lo fui en supermosca y sería un reto coronarme en una nueva división”.

Por su parte, Sulaimán Saldívar comentó que “le haremos una evaluación médica a detalle, queremos planear bien su regreso, para dimensionar lo que ha hecho en el boxeo, le gano el título al que noqueó al ‘Chocolatito’ y al que venció al ‘Gallo’, de ese nivel ha tenido victorias”.