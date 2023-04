Comité Olímpico Mexicano busca fideicomiso para que empresarios apoyen a atletas

“Todos somos olímpicos”, es el lema que da nombre a la iniciativa propuesta por el Comité Olímpico Mexicano (COM) para captar recursos que ayuden a los atletas a lograr su sueño olímpico, en este y los ciclos que vienen.

En el marco del festejo del centenario del COM, la presidenta María José Alcalá dio a conocer la intención de abrir un fideicomiso en el cual los empresarios y todo aquel que lo desee pueda apoyar a los deportistas.

Te podría interesar: Santi Giménez empata récord de Chicharito y Luis García en su temporada debut en Europa

“Ese fideicomiso tendrá que tener reglas y se buscará la deducibilidad. Lo que puedo decir es que hay empresarios que ya se acercaron y empezamos a platicar con ellos, hay una gran voluntad por ayudar. Lo más importante es que esto tiene que ser a favor de los atletas y los entrenadores. Si nosotros queremos que el deporte de México siga dando triunfos, hazañas olímpicas, orgullosamente debemos de buscar, con mucha claridad y transparencia, los recursos para la razón de ser de todas las instituciones deportivas de este país: los atletas”, dijo.

La dirigente del organismo señaló que el apoyo será independiente del que otorga la Comisión Nacional del Deporte (Conade) a través de sus becas, por lo que no se debe tomar como una afrenta.

Deportes ¡Oro para México! Aida Román, Ale Valencia y Ángela Ruiz destrozan a China en tico con arco

“No creo que sea un distanciamiento, es una herramienta para apoyar a los atletas cuando en algún momento no tienen cómo celebrar sus participaciones. Este fideicomiso tiene que cuidar la participación de México en el ciclo olímpico, no solamente de este, sino de aquí para adelante. No nos debe de espantar esto, si lo toman como un reto, no están entendiendo el mensaje de unidad, de respeto, de colaboración. También hay algo claro, hay muchos atletas que están pidiendo ayuda, que están solicitando a los empresarios de este país que les den apoyo”, explicó.

“Esto es solamente para los ciclos olímpicos, para garantizar todo lo que requieren los atletas para los juegos del ciclo olímpico: Centroamericanos, Panamericanos y Juegos Olímpicos. La política pública y deportiva es única y exclusivamente para los gobiernos, esa no nos toca a nosotros, pero sí nos toca buscar recursos para el ciclo olímpico, donde puedan los jóvenes tener sus boletos de avión, sus uniformes, su hospedaje, su alimentación para que a ellos no les falle en ese sentido”, agregó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Las complicaciones que ahora mismo atraviesan varias disciplinas dieron fuerza a la iniciativa. “Esto surge cuando vimos la necesidad y la problemática, no solo de los deportes acuáticos, también hemos escuchado a otros atletas que no reciben el recurso, y no quiero señalar con esto a alguien. Yo lo único que digo es que todos como mexicanos podemos contribuir a que le vaya bien, a los que nos representa, a los que dan la cara por este gran país. Cuando ellos ganan hacen que suene el himno nacional de México. Es momento de ayudar”, cerró.

Publicado originalmente en Esto