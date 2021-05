Despiden a entrenador de los Angels por acusaciones de acoso sexual

El entrenador de pitcheo de los Angels de Los Ángeles, Mickey Callaway, fue despedido este miércoles y suspendido por las próximas dos temporadas luego de una investigación de las Grandes Ligas sobre acusaciones de acoso sexual.

Callaway, suspendido por los Angels desde que surgieron las acusaciones por primera vez en febrero, fue puesto en la lista de no elegibles de la MLB hasta el final de la temporada 2022.

"Habiendo revisado todas las pruebas disponibles, he llegado a la conclusión de que el señor Callaway violó las políticas de la MLB y que se justifica la colocación en la lista de no elegibles", dijo Rob Manfred, comisionado de la MLB, en un comunicado.

"El acoso no tiene cabida dentro de las Grandes Ligas de Béisbol y estamos comprometidos a proporcionar un entorno de trabajo apropiado para todos los involucrados en nuestro juego", agregó.

Los Angels anunciaron rápidamente el despido de Callaway luego del anuncio de la MLB.

"Con efecto inmediato, estamos terminando el empleo de Mickey Callaway con los Angels", señaló el equipo. "Apreciamos la investigación diligente de Major League Baseball y apoyamos su decisión".

El sitio web de deportes The Athletic había informado por primera vez de acusaciones contra Callaway en febrero, con el entrenador acusado de acosar sexualmente a varias periodistas durante un período de varios años.

Callaway, de 46 años, fue acusado de someter a cinco mujeres a comportamientos inapropiados, incluido el envío de mensajes de texto lascivos y la solicitud de fotografías de desnudos.

Callaway, quien trabajó como entrenador de pitcheo para los Indios de Cleveland entre 2013 y 2017 antes de unirse a los Mets de Nueva York como gerente de 2018 a 2019, se disculpó por su comportamiento en un comunicado el miércoles.

"Mi familia y yo apoyamos plenamente la firme postura de MLB contra el acoso y la discriminación y estamos agradecidos con el comisionado y su oficina por su investigación exhaustiva", apuntó Callaway.

"Pido disculpas a las mujeres que compartieron con los investigadores cualquier interacción que las hiciera sentir incómodas".

"Para ser claros, nunca tuve la intención de hacer sentir a nadie de esta manera y no entendí que estas interacciones podrían hacer eso o violar las políticas de MLB", terminó diciendo, además de aceptar la responsabilidad y consecuencias por su comportamiento.