Así fue la espectacular entrada de El Canelo Álvarez en su pelea en el estadio Akron

Saúl Canelo Álvarez quería pelear con su gente en Jalisco y su entrada al estadio Akron simplemente fue espectacular.

Una enorme pantalla mostraba el nombre y el rostro de Canelo mientras un grupo de bailarines realizaban una coreografía con banderas.

Al final fueron lanzados juegos pirotécnicos para que comenzara El Canelo su recorrido hacia el ring.

Y así lo hizo Álvarez, quien llevaba una corona y un jorongo negro con tonos dorados, al tiempo que se escuchaba el tema "El tapatío" que inmortalizara Vicente Fernández, en un homenaje a su tierra tapatía.

🤯 What an atmosphere for @Canelo's ringwalk!



The Champ is finally home 🇲🇽#CaneloRyder live on DAZN PPV now