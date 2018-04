La Barbie Juárez recuerda la noche histórica de su campeonato

Hace justamente un año, la carismática Mariana Juárez vivió uno de sus mejores triunfos en el ring al conquistar el título gallo del Consejo Mundial de Boxeo y convertirse así en la primera peleadora mexicana en ser campeona del mundo en tres distintas divisiones ante cerca de 30 mil aficionados en el Zócalo capitalino, escenario que por primera vez en la historia era sede de una pelea de título del mundo.



Acompañada por ESTO, la “Barbie”, con la sencillez que la caracteriza, acudió de nuevo al imponente Zócalo para rememorar esa fecha tan importante en su carrera profesional con el cinturón verde y oro en su poder ante la mirada de la gente, quienes de inmediato la reconocieron.

“Dicen que recordar es vivir y más una fecha como esta. Cuando llegué y vi el escenario, las luces, miles de personas, dije, ‘esto es realmente impresionante’. Los aficionados salieron muy contentos esa noche, yo con el título, siendo tres veces campeona mundial, es una fecha que jamás olvidaré. Estoy muy feliz de este primer año como campeona gallo del Consejo”, expresó con júbilo la tricampeona del mundo, quien en esa noche destronó a la africana Catherine Phiri, por decisión unánime.

Su pensamiento seguía bien centrado en ese momento, recordando con una enorme sonrisa a detalle a los miles de fans que coreaban su nombre, alimentando en ella su hambre de título.

“El recordar el apoyo, las porras de la afición, hace que se me vuelva a poner la piel chinita. Después de los diez rounds me sentía ganadora, pero no me terminaba de caer el veinte, ya cuando me pusieron el cinturón y me levantaron en hombros fue una satisfacción enorme, y más con la afición gritando, ‘Barbie Barbie’, porque la pelea fue para ellos y para la gente que siempre me ha apoyado”.

EN JUNIO será LA CUARTA DEFENSA del campeonato

En febrero pasado, realizó su tercera defensa del título, revelando que la cuarta será en junio entrante.

“Ya llevamos tres defensas de nuestro campeonato, iremos por la siguiente en junio, estaremos listas para quien nos pongan. Podría ser mi última defensa en este peso y después buscaríamos el título supergallo”, estableció.





Impulsa a su hermana al cetro

Los pasos que ha dado Lourdes Juárez en el boxeo profesional han sido sólidos, demostrando en cada pelea que aspira al título mundial, por lo que Mariana Juárez está convencida que en este año el boxeo femenil mexicana sumará una nueva pareja de hermanas campeonas del mundo.

“Lulú viene bastante bien, se ha ido ganando su propio nombre en el boxeo, ya no es la hermana de Mariana Juárez, ahora es Lourdes Juárez, ha enfrentado a muy buenas rivales y les ha ganado”, externó en primera instancia, pronosticando que en los próximos meses su hermana también tendrá un cinturón similar al de ella, ya sea en peso minimosca o mosca.

“Me parece que está preparada para ir en este año por un título del mundo, a las dos nos gustaría mucho que ganara el del Consejo Mundial de Boxeo.

El año pasado se habló de esa posibilidad, pero me pareció que era un poco precipitado, ahora la veo mejor, más madura, ya recorrió un camino y la veo lista, ya sea en peso minimosca o mosca para que sea campeona del mundo”, añadió la capitalina.

Cumplirá 20 años

en el boxeo





La “Barbie” Juárez cumplirá dos décadas como boxeadora profesional en mayo próximo, pues un 22 de mayo de 1998 debutó con victoria por nocaut sobre Virginia Espinoza. A la fecha, suma 61 pleitos en el terreno de paga en los que ha ganado títulos del mundo en peso mosca, supermosca y gallo, dos de ellos avalados por el Consejo Mundial de Boxeo.