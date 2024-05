Segob da ultimátum a Afore e Infonavit para entregar recursos de cuentas inactivas

La Secretaría de Gobernación (Segob) dio un ultimátum a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) para transferir los recursos de las cuentas inactivas al Fondo de Pensiones para el Bienestar antes de la segunda quincena de junio.

Durante la conferencia matutina, la titular de la dependencia, Luisa María Alcalde explicó que esta fecha límite también aplica al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit), el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y otras dependencias para que el próximo 1 de julio se entreguen las primeras pensiones pagadas con recursos del nuevo Fondo.

Te puede interesar: ¿Cómo se integrará el Comité Técnico del Fondo de Pensiones para el Bienestar?

“En la segunda quincena de junio, las Afores, el IMSS, el Issste, el Infonavit y el Indep, así como otras fuentes de financiamiento, deberán transferir los recursos al Fondo para que las y los trabajadores puedan acceder a su complemento”, dijo Alcalde.

Como parte de la conmemoración por el Día Internacional del Trabajo, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual servirá para completar las pensiones de los trabajadores que coticen en la Ley del IMSS de 1997 y del ISSSTE de 2007, siempre y cuando no rebase un tope de 16 mil 777.78 pesos al mes.

El presidente López Obrador espera que las Afores cooperen para trasladar los recursos al Fondo y de no hacerlo, habrá sanciones.

“Si no cumplen, pues aquí vamos a decir quiénes ya cumplieron y quiénes no. Porque ni modo que no van a cumplir con la ley, tienen obligaciones en el manejo de Afores y demás. Si no actúan legalmente, entonces posiblemente haya sanciones”, apuntó.

El pasado 19 de abril, el mandatario exhibió a las administradoras que no habían entregado recursos de cuentas inactivas al IMSS. En esa ocasión, Zoé Robledo, director general del instituto, dijo que las 10 Afores que conforman el mercado se quedaron con 97.8 por ciento de los recursos que tendrían que devolver por Ley, es decir, unos 41 mil millones de pesos.

Por otro lado, el presidente López Obrador consideró que para 2030 el Fondo de pensiones tendría 160 mil millones de pesos. El mandatario remarcó que este cambio ya no lo podrán frenar sus adversarios y añadió que los trabajadores que se beneficien de esta pensión, serán seleccionados conforme se vayan jubilando con la nueva ley.

“Hay lo suficiente (recursos) para este año y para, yo creo que para dos o tres años más, porque cuando se va a complicar más va a ser en la medida que se vayan jubilando más trabajadores, para entonces ya el Fondo va a tener más recursos, y ya está el mecanismo establecido”, señaló.

Finanzas Aprueba Senado Ley que crea Fondo de Pensiones para el Bienestar

Comité Técnico crea reglas

El decreto firmado por el presidente establece que el Fondo contará con un Comité Técnico que deberá emitir las reglas de operación sobre la recepción, administración, inversión, entregas y rendimientos de recursos al Instituto.

Este Comité será integrado por representantes del Instituto del Infonavit, de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Gobernación, del Trabajo y Previsión Social, así como el IMSS, ISSSTE, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y el Banco de México (Banxico).

De acuerdo con el director general del Infonavit, Carlos Martínez, el Comité Técnico tendrá la tarea de definir las reglas de operación y el régimen de inversión para garantizar un ahorro sostenido y que genere rendimientos en el futuro.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Además, agregó que tanto el Infonavit como el IMSS y el ISSSTE abrirán una ventanilla única para brindar orientación sobre esta reforma.

En su etapa inicial, el Fondo se financiará principalmente con poco más de 40 mil millones de pesos provenientes, de adeudos de dependencias públicas, recursos incautados por el Indep, ahorros de las entidades del sector público y también de los recursos no reclamados en las Afores y el Infonavit por parte de personas de 70 años o más y cuyas cuentas se encuentran inactivas.