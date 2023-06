Equipo técnico de natación artística de México gana plata en los juegos Centroamericanos

Una vez finalizada la competencia en el equipo técnico de natación artística en los Juegos Centroamericanos 2023, la tensión se vivió a tope en la alberca del polideportivo El Polvorín, la calificación de los jueces dio como ganador de la medalla de oro a Colombia, con una calificación de 205.8954, por encima de los 203.0925 del México. El nuevo sistema de calificación, sin embargo, dio paso al drama.

Apenas terminó la competencia, las entrenadoras del equipo nacional, Adriana Loftus y Ofelia Pedrero, en compañía de María José Alcalá, presidenta del COM y Verónica Pavon, integrante del Comité Estabilizador al frente de la FMN, se reunieron con los jueces.

A la distancia, se notaba la tensión en la plática, no había sonrisas, solo tensión en sus caras. La reunión se prolongó por unos minutos. A su regreso, el grupo se quedó otro tiempo largo viendo la pizarra en la que los jueces suelen publicar los resultados oficiales. Ahí hicieron cuentas y conversaron entre ellos. De vez en cuando se le unía alguna de las integrantes del equipo para darles sus impresiones.

Tras deliberarlo entre ellas, decidieron no meter protesta, y todo quedó en una revisión, pero el resultado no cambiará. El oro es para Colombia, la plata para México y el bronce para Aruba.

La rutina de México fue espectacular, aún así no les alcanzó para el Oro

México saltó al agua al ritmo de la emblemática canción de We Will Rock You, de Queen, apenas unos segundos después, sin embargo, cambió a Don’t Stop Me Now, como un mensaje claro a lo que ocurriría. Las mexicanas, lideradas por Nuria Diosdado, presentaron su rutina, en una alberca que era alumbrada por los últimos rayos de sol, como flashes. Figuras de rombos, círculos y triángulos se formaban en la alberca, movimientos de piernas que hacían suponer que el oro estaba asegurado.

Justo antes de cerrar las acciones, el equipo colombiano saltó al agua y tras su rutina se fue al frente de la clasificación, ante el lamento de las mexicanas. Las quejas por la falta de un criterio unificado no se hicieron esperar y solicitaron a los jueces una revisión. A pesar de que encontraron elementos para reclamar, no se metió la apelación.

