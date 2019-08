Erika Kaiser cuenta su historia de vida y éxito en el deporte

A Erika Kaiser le diagnosticaron lupus a los 20 años de edad, una enfermedad autoinmune donde existe una sobreproducción de auto anticuerpos y que atacan a la propia paciente. En el caso de Erika, el mortal virus atacó sus riñones lo que le provocó insuficiencia renal. El veredicto: dos meses de vida. La jovencita veinteañera de pronto vio pasar su corta vida en segundos.

Increíblemente, esos 60 días se han convertido en ocho años. Quimios, hemodiálisis, tratamientos, biopsias y noches donde no se veía un mañana. Hasta que llegó su trasplante. Su amiga Gaby, un Ángel que el cielo puso en el camino de Erika, le dio el mejor regalo: un riñón para poder vivir. Desde entonces, Kaiser dedica su energía para llevar el mensaje de amor a la donación, a la vida y al deporte.

CELEBRA A LA VIDA

Desde entonces los días para Erika están repletos de vivencias increíbles y aprendizaje. Una segunda oportunidad para vivir solamente se puede celebrar viviendo al máximo cada segundo del día. Al máximo, sintiendo cada partícula en los respiros, dejando que el sol abrace por completo; escuchando el trinar de los pájaros como milagro de la naturaleza y mirando la hermosa creación que es el universo. Erika tiene un antes y un después, un motivo que rebasa todo juramento para hacer y decir las cosas más allá de la firme convicción. No hay tiempo que perder para amar y abrazar; muy pocas personas pueden decirle no a la muerte. Pero personas como Erika, le dijeron sí a la vida.

CAMPEONA DE TRIATLÓN

Fue campeona de Triatlón en los World Tansplant Games 2017 ganando medalla de plata. Y este año acaba de obtener la presea de bronce. Este evento inspirador es una celebración de una segunda oportunidad de vivir la vida al máximo y promueve la necesidad de aumentar la conciencia pública sobre la donación de órganos y tejidos. Los Juegos Mundiales de Trasplantes se lleva a cabo en Newcastle, Reino Unido, en algunos de los mejores lugares deportivos del noreste, incluyendo el Estadio Internacional Gateshead, el Close House Golf Resort, el Sport Central en la Universidad de Northumbria, el Northumberland Club, el Eagles Community Arena, el Sunderland Aquatic Center y el St. James Parque. Algunas de las actividades que contempla son: Tiro con arco, Fútbol, Atletismo (incluyendo Triatlón), Voleibol, Bádminton, Tenis de mesa, Squash, Tenis, Golf, Natación, Baloncesto, Ciclismo y boliche, entre otros más. Este año contarán con más de 2,400 participantes de más de 60 países, con edades entre 4 y más de 80 años. Iniciaron el pasado sábado 17 y culminan hoy.

“A pesar de haber escuchado frases como, ‘te quedan dos meses de vida’, o, ‘la quimioterapia te dejará sin ganas’, así como, ‘sí decides dejar de luchar y descansar, está bien’ siempre me he aferrado a la vida y aprovecho cada oportunidad para poder cambiar”, añadió.

“Lo peor que me ha pasado en la vida me llevó a lo mejor que me ha pasado en la vida. Participé en los Juegos en triatlón y me llevé una medalla", concluyó.