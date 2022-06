Alison González desea tener una dupla letal junto a Katty Martínez

El debut de Alison González con América Femenil está cada vez más cerca y si hay algo que tiene a la afición azulcrema con ilusión, es verla en el ataque junto a Katty Martínez, dupla que también visualiza llena de emoción. “Tengo una amistad con Katty muy importante y ambas sabemos de las capacidades que tenemos cada una y estamos enfocadas en eso”, dijo en charla con ESTO, el Diario de los Deportistas.

“Si ella está en su mejor nivel, yo voy a estar en mi mejor nivel, así que estamos emocionadas de poder marcar goles, sobre todo en el beneficio del equipo”, recalcó.

Ambas jugadoras ya tuvieron la dicha de estar juntas cuando militaron en Tigres, sin embargo, en ese entonces González no tuvo tanta oportunidad de explotar su potencial y ahora que se reencuentran en Coapa; confía en que serán dinamita. “Veo a la afición emocionada y yo también estoy así. Ella es una jugadora extraordinaria y sé que puedo ayudarle de gran manera, así como ella a mí”, sonrió.

Fue en la Liguilla del Apertura 2021, cuando González sufrió una dura lesión, la cual la mandó al quirófano y la dejó fuera de las canchas por un largo tiempo, situación que no fue impedimento para que la directiva de las Águilas fuera por la estrella de Atlas: “La verdad es que es algo que valoro mucho, estoy feliz aquí y desde el primer día me han hecho sentir parte de la familia”.

Foto: Luis Garduño | ESTO

De igual manera, Aligol se sinceró con ESTO y relató con nostalgia lo difíciles que fueron los últimos meses: “Sin duda ha sido de las cosas más difíciles en mi carrera, sobre todo por el momento que estaba viviendo, no voy a decir que lo mejor, porque aspiraba a otras cosas, pero la estaba pasando muy bien. Mi vida estaba muy tranquila, mi carrera estaba de poca, estaba en Selección mayor, entonces fue muy complicado el escuchar que no podía jugar en un buen tiempo, muy difícil y hasta la fecha ha sido complicado, he tenido mis altibajos, pero el poder rodearme de personas que me quieren, que me ayudan, que me animan, ha sido muy bonito. No voy a decir que todos los días estaba pensando positivamente, porque había días que realmente me tumbaba, lloraba, pero gracias a Dios estoy aquí, tengo otra vez la oportunidad de volver a las canchas y pensando en las cosas que pude hacer antes y ahora tengo esa oportunidad de hacerla otra vez, así que ando enfocada para dar lo mejor de mí”, mencionó.

Si bien, ahora porta con orgullo el escudo del América, su llegada al Nido no era algo que muchos esperaran, por lo que al ser cuestionada sobre qué fue lo que la hizo tomar la oferta en la capital, respondió: “Siempre quise retos nuevos, entonces, cuando me hablan y me dicen que me quieren acá, me emocioné y lo hablé con mi familia, porque siempre he estado muy en contacto con ellos, mis padres y mi hermana, entonces les preguntaba qué les parecía la noticia y para ellos siempre fue una emoción muy grande, mi papá es súper americanista, entonces era el más emocionado, así que lo tomamos con calma”, relató.

La magia que tiene González en los pies la puso como una de las mejores a nivel internacional, la llevó a consagrarse como figura en Atlas y la hizo ganadora del primer Balón de Oro en categoría menor de la Liga MX Femenil, por lo que ahora que ya piensa en su regreso al rectángulo verde y cómo será su primer gol con las Águilas: “Es uno de los pensamientos que siempre tengo en mi cabeza, el estar pensando qué haría cuando llegue mi primera convocatoria, cuando tenga mi primera oportunidad de estar en banca, en cancha, el qué haría si doy un pase de gol y esas cosas, siempre las he visualizado y me emociona mucho el poder marcar un gol, sí por mi regreso, pero más porque son muchos sentimientos, muchas cosas que he pasado y por lo que quiero meter un gol para decir: lo logré”, cerró.

Va por su segundo título de goleo

Aunque aún no hay una fecha definida para que Alison González debute con las Águilas del América, la artillera confía en que una vez que se dé el momento comenzarán a llegar los goles, así como ocurrió en su etapa con las Rojinegras del Atlas, equipo con el cual incluso logró el campeonato de goleo en el Clausura 2021, cuando marcó 19 dianas.

“Sé que no está en mi manos el día para volver, pero repito que estoy muy emocionada y para una delantera, el anotar, sin duda es algo maravilloso, por eso ahora que me toque pisar de nuevo la cancha daré lo mejor de mí para aportar algo a mis compañeras”, señaló.

“Cuando me tocó hacerme del primer campeonato de goleo fue otro de los momentos más importantes de mi carrera y ahora uno de mis objetivos personales es poder ganar otro y qué mejor que en esta institución”, agregó.

Aunque sabe que una distinción individual, siempre será de lo mejor en cuanto a su vitrina personal, Alison sueña en poder ayudar al equipo a ganar títulos: “Tengo claro lo que quiero, porque también el ganarte estos premios te dicen si vas por buen camino o hay que mejorar algo, pero no solo es marcar por marcar, yo creo que se trata de hacerlo todo en equipo. Si a una le va bien, a todas nos irá bien, además, si hacemos goles es gracias al equipo, a las compañeras”, recalcó a ESTO.

Foto: Luis Garduño | ESTO

Con emoción, también expuso otros objetivos que tiene en Coapa, donde la segunda estrella está entre las prioridades: “Primero claramente quiero regresar, después mejorar el nivel que tenía, ya con eso pienso, como dije en ganar el título de goleo, pero también quiero levantar ese campeonato con América, algo que me hace mucha ilusión”, comentó.

Por otro lado, habló de su anhelo de volver a la Selección mayor, cuadro que ve en el Mundial 2023: “Mi debut fue muy lindo después de todo este proceso con las categorías, pero después, el quedar fuera por el tema de la lesión, digamos que sí me pegó un poco, pero al final, los tiempos de Dios son perfectos y sé que están listas para el premundial, tengo mucha ilusión, porque sé que lo vamos a conseguir y digo vamos, porque yo me veo en el Mundial”, selló.

Quiere conectar con la afición americanista

Desde que América anunció a Alison González como su refuerzo, los seguidores no tardaron en cobijar a la atacante, por lo que compartió con el Diario de los Deportistas el sentimiento de conectar con la afición: “Es muy bonito ver que la gente, pese a que todavía no he tenido la oportunidad de jugar, está ahí, que está esperando mi regreso también me ilusiona bastante, el marcar un gol y solo quiero agradecerles ese apoyo, el tiempo de espera, pero emocionada de hacer grandes cosas con el club”, mencionó.

Es a través de su cuenta de Twitter que Aligol ha compartido el tiempo de rehabilitación, lo que es sinónimo de regreso al rectángulo verde, por lo que al preguntarle de los tuis sonrió: “Hubo un momento en el que me dije: ‘algún día voy a volver’ y lo que quería era estar cerca con la afición, el hacerles ver que estaba con un mes, dos meses, tres meses, así los que pasaban y que entendieran que yo estaba ahí, aunque no estuviera todo el día pegada en redes, ahorita intento empaparme un poco más de todos y de todas, pero sí fue difícil, pero ya estoy tranquila y ansiosa por volver”, mencionó.

Finalmente, mandó un mensaje para los azulcremas: “Se los digo a ellos y me lo voy a decir a mí: ‘no se desesperen, todo es con calma’, al final no está en mis manos decidir cuándo regreso, pero sí que estemos juntos y emocionados en el momento que nos toque para estar al cien y apoyar al equipo”, remató.

Foto: Luis Garduño | ESTO

Nota publicada en ESTO