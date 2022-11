Canelo no sabe cómo funciona un vestuario: Guardado defiende a Messi tras polémica

Después de la dolorosa derrota de México ante Argentina en el Mundial de Qatar 2022, los reflectores no se centraron en los aciertos y errores de ambas selecciones, sino en la polémica que hizo Saúl “Canelo” Álvarez por amenazar a Lionel Messi, luego de que este supuestamente trapeara el piso con una playera del Tri.

Hoy, Andrés Guardado salió ante los medios para defender al astro del Paris Saint Germain, donde resaltó que se siente privilegiado por haber podido enfrentarlo muchas veces durante su estadía en España, además de agradecerle por compartir momentos con su hijo Máximo.

Puedes leer también: No busques problemas, no sabes de futbol: Kun Agüero defiende a Messi del Canelo Álvarez

“Desgraciadamente, a lo mejor ‘Canelo’ no entiende lo que se vive en un vestuario y por eso podría entender su reacción de ofenderse por ver la camiseta de México en el suelo, pero para mí es una tontería, no tiene mayor importancia para crear polémica o vender cosas”, explicó para el medio argentino TyC Sports.

♬ sonido original - Juan Carlos Solís Sc @fulano_solis Vamos con algo de polémica ¿ #Messi patea y brinca sobre la playera de la #señeccionmexicana ? La verdad yo no estoy seguro si es la playera y no veo una “patada” como tal; ¿y ustedes? #qatar2022

Y es que justamente la playera de México que se aprecia en el video y que para “Canelo”, Messi patea, es de Andrés Guardado, pues la intercambiaron al final del encuentro. Es por eso que el “principito” insiste que todo es un mal entendido para los que “no conocen cómo funciona un vestuario”.

Futbol Canelo enfurece con Messi por patear playera de México; que no me lo encuentre, dice

“Es como un acuerdo con los utileros: cuando tu dejas todo lo sudado en el suelo, todo va para lavar y lo que no te lo llevas a casa. Yo también llegué y tiré la camiseta de Messi al suelo para que la lavaran, pero eso no se grabó. No hay mayor importancia”, detalló.

Asimismo, Guardado apuntó que Messi siempre ha sido sumamente respetuoso con él y con su familia dentro y fuera de la cancha.

“Cada vez que lo he enfrentado siempre ha sido así, cada vez he tenido la posibilidad de pedirle su camiseta o la foto con mi hijo. Son cosas que se ven y no necesitan mayor explicación”, concluyó.

México y Argentina se juegan su participación en Qatar 2022 en la última jornada del Grupo C este miércoles. Los aztecas tendrán que vencer y golear a Arabia Saudita, mientras que la albiceleste tendrá enfrente a la Polonia de Robert Lewandowski.

Publicado en ESTO