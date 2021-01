"Destruyen su historia", Carlos Hermosillo explota contra directiva de Cruz Azul

Carlos Hermosillo, una de las voces autorizadas en el tema de Cruz Azul, no se mostró sorprendido por los malos resultados con los que empezó el Guard1anes 2021, con dos derrotas consecutivas ante Santos Laguna y Puebla.

La leyenda cementera afirmó que los personajes que manejan el club se han dedicado a manchar el escudo del equipo y esa gran historia, uno de los más ganadores del futbol mexicano, pero que no levanta un título desde el año 1997.

➡️ CR7 supera a Pelé como segundo máximo goleador de la historia

"Es una institución que tiene su grandeza, pero se han dedicado a destruir su historia, por su soberbia y sus intereses. Es increíble, pero somos de Cruz Azul por siempre", expresó en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Lo de nuestra máquina, es algo que sabíamos que iba pasar, se preocupan por la parte política y no por la deportiva, es una institución que tiene su grandeza, que se han dedicado a destruir su historia, por su soberbia y sus intereses. Increíble #perosomoscruzazul siempre — Carlos Hermosillo (@CHermosillo27) January 17, 2021

Para el Grandote de Cerro Azul era algo esperado, sobre todo por el manejo que han tenido los altos mandos cementeros en el último tiempo y que han afectado lo deportivo de alguna u otra forma. «Lo de nuestra Máquina, es algo que sabíamos que iba pasar, los directivos se preocupan por la parte política y no por la deportiva», agregó en el escrito.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Hace algunos días, el ahora comentarista avaló la llegada de Juan Reynoso al banquillo celeste, pero aseguró que lo hizo en el peor momento por todos los problemas que rodean al club y a la misma Cooperativa.

"Es un gran amigo mío, con el que me une una gran amistad, pienso que es un buen técnico, le deseo lo mejor, pero lamentablemente llega en circunstancias que no son muy buenas. Llegó a una semana del debut, no tuvo planeación, hay un desorden terrible en todos los sectores del equipo, no hay que exigirle tanto en este torneo", expresó.