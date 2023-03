Chucky, Jiménez y Ochoa encabezan la primera convocatoria de Diego Cocca

La nueva etapa de la Selección Mexicana ya comenzó. Diego Cocca entregó su primera convocatoria para afrontar los partidos de la Nations League contra Jamaica y Surinam.

El equipo estará liderado por Hirving Lozano, además de tener los regresos de Santiago Giménez y Carlos Acevedo al cuadro verde. De la misma forma, los elementos de experiencia como Guillermo Ochoa y Héctor Herrera se mantienen dentro de la nómina del estratega argentino.

“En principio comentarles que es una lista de 34, creemos conveniente que la cantidad es buena para poder no desgastar tanto a los jugadores, también entendiendo que es mi primera lista y ellos no me conocen, convivir y conocernos”, expresó Diego Cocca.

“Esto recién comienza, estamos viendo el rendimiento que van teniendo día a día para ver si mañana pueden ser convocados a la Selección. Estamos muy contentos, he hablado con 35 o 40 jugadores. Estamos cerca tratando de transmitirles las ideas, hemos visto partidos de la liga para estar cerca de los dueños, directivos, necesitamos de todos y son importantes los jugadores de la liga”, agregó.

La lista de convocados de la selección mexicana

PORTEROS

Guillermo Ochoa

Carlos Acevedo

Toño Rodríguez

DEFENSAS

Israel Reyes

Nestor Araujo

Hector Moreno

Jesús Gallardo

Tiba Sepúlveda

Kevin Álvarez

Jesús angulo

Julián Araujo

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Gerardo Arteaga

MEDIOS

Luis Romo

Arturo González

Roberto Alvarado

Fernando Beltrán

Carlos Rodríguez

Uriel Antuna

Marcel Ruiz

Erick Sánchez

Luis Chávez

Diego Lainez

Sebastián Córdova

Edson Álvarez

Erick Gutiérrez

DELANTEROS

Hirving Lozano

Orbelín Pineda

Henry Martín

Roberto de la Rosa

Raúl Jiménez

Santiago Giménez

¿Y el cambio? Cocca convocó a 20 de los 26 jugadores de Martino

Diego Cocca dio a conocer este jueves 2 de marzo su primera convocatoria y contrario a lo que muchos creeían, muchos elementos que fueron utilizados por Gerardo Martino en el Mundial de Qatar 2022, repiten llamado a pesar de las críticas que tanto jugadores como cuerpo técnico obtuvieron por el mal desempeño en el campeonato.

Lo antes mencionado deja en entredicho el supuesto cambio generacional que habría en el Tri bajo el mando de Diego Cocca, pues a pesar de que tantos aficionados como expertos indican que hombres como Héctor Moreno, Néstor Araujo, Uriel Antuna, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez no tienen ya el nivel para jugar en la Selección Mexicana, el entrenador argentino los incluyó de nueva cuenta dentro de su primera convocatoria.

Diego Lainez, Sebastián Córdova y Roberto de la Rosa parecen ser los elementos con presencia en el primer equipo que nadie vio venir, sin embargo suena extraño luego de que Lainez apenas está tomando regularidad con Tigres, Córdova no ha sido el mismo desde su llegada a la UANL y de Alvarado, que si bien ha jugado bastantes minutos, parece que habían jugadores por encima de él dada su poca experiencia en el máximo circuito.