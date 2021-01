Son seis los contagiados por Covid-19 en América

La Liga MX y las Águilas del América dieron a conocer que tras realizar las pruebas de detección de Covid-19 en su plantilla, los resultados arrojaron que seis elementos del club dieron positivo.

Los contagiados son tres jugadores: Guillermo Ochoa, Richard Sánchez y Nicolás Benedetti, además un integrante del cuerpo técnico y dos elementos del staff.

Los integrantes del Club América ya se encuentran en aislamiento, bajo observación del cuerpo médico y neumólogos privados.

Como medida de prevención, el partido correspondiente a la Jornada 3 de la Liga MX Guard1anes 2021 fue reprogramado para el miércoles 3 de febrero, se indicó en el comunicado.

En el caso de los jugadores, Guillermo Ochoa y Richard Sánchez confirmaron el contagio en sus cuentas de redes sociales.

“Amigos, desafortunadamente me contagié de Covid-19. He tenido unos malestares leves, pero en general me siento bien. Hay que tomar con más seriedad la pandemia y ayudar a los demás. Hay personas que necesitan urgentemente de un tanque de oxígeno y sabemos que muchos que han sido rentados ya no son usados, y no han sido regresados. Por amor a la vida, devuelve tu tanque”, publicó el arquero.

Por su parte, el Cachorro manifestó que “di positivo a la prueba de Covid-19. Hasta el momento me encuentro con muy pocos síntomas. Les pido seguir al pie de la letra los protocolos de salud, ser responsables y cuidarse mucho".

Mientras Benedetti no ha sido parte del cuadro titular en las últimas fechas, pero en el partido ante Monterrey, donde se habría dado el contagio, entró como cambio.

En Coapa han decidido las medidas que de por sí ya eran estrictas para entrar al club. Son dos filtros los que actualmente existen; el primero en las puertas de acceso en donde se sanitiza a cada persona que ingresa, se le aplica gel y toma de temperatura. Más adelante, hay un segundo filtro realizado por el cuerpo médico del club.

Se estima que antes de que se cumpla una semana, se vuelvan a aplicar pruebas de Covid-19 para confirmar o descartar más contagios.

Polémica con Rayados

Sobre la polémica que surgió sobre los contagios que pudieron haber existido en el juego de la jornada 2 entre Monterrey y América, Mikel Arriola aseguró que no se puede comprobar esto.

El presidente de la Liga MX habló sobre lo sucedido con el brote en Rayados y descartó que el equipo supiera que había jugadores con Covid-19 alineados en la cancha del BBVA.

"Los periodos de incubación asintomáticos no los detecta ninguna prueba. Tienes que esperar cinco días de haber tenido contacto con alguien contagiado, que es el periodo mínimo de incubación, para saber si efectivamente un jugador tiene coronavirus. Por eso, por los tiempos, la hipótesis de que los jugadores de América se contagiaron en el juego contra Rayados aún no es comprobable", comentó Arriola para TUDN.

El mandamás de la Liga MX también dijo que ningún equipo ha utilizado ningún jugador con prueba PCR positiva.

"Ningún equipo ha alineado a un jugador con un PCR positivo porque no lo deja el sistema. Aquí lo que está pasando es que los periodos de incubación asintomáticos no los detecta ninguna prueba", concluyó.