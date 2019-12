Córdova, Gio y Bruno anhelan meterse a una final de ensueño

Sus números no son los de un jugador que maravilló al mundo e ilusionó a toda una nación en sus inicios con el Barcelona. Giovani Dos Santos, con sólo 410 minutos en el torneo regular, sabe que quedó a deber, sin embargo, la magia regresa en el mejor momento. El jugador, que se pulió en La Masia, el que dejó tirados a estadounidenses en el Rose Bowl en 2011 para ganar la Copa Oro, sin rastros de la lesión que lo alejó varios meses del campo, imagina un cierre de año inolvidable: “Tengo una felicidad muy grande por el triunfo que conseguimos, por el pase a las semifinales; luchamos la verdad, estamos con mucha motivación”, dijo Dos Santos, rodeado de micrófonos.

Gío responde a todo, gira de un lado a otro. Ser estelar, como los azulcremas quisieron verlo desde el 6 de julio que América anunció su traspaso, y eso le agrada: “La verdad me estoy sintiendo mejor, he trabajado duro, me siento mejor, con toda la ilusión de darle lo mejor de mí al equipo”, aceptó.

“Estoy contento por estar disputando mi primera Liguilla con el América, ha sido un año complicado en lo colectivo y en lo personal, pero estamos en las semifinales, a un paso de llegar a la final, me siento esperanzado por lo que pueda venir”, indicó.

Dos Santos hace una pausa, él sabe que 2019 ha tenido más cosas malas que buenas, al menos en el futbol: “Ha sido un año complicado, pero mentalmente he estado muy fuerte, en los últimos meses, sin el dolor de la lesión, trabajé más duro, ahora me siento bien físicamente, con toda la ilusión de ayudar al equipo para lograr el campeonato”, recalcó Giovani.

BRUNO VALDEZ

De fábrica, América tiene la etiqueta de favorito. La realidad es esa. Bruno Valdez, sin playera de entrenamiento, sólo con una camiseta blanca que resalta sus músculos, es consciente del peso que cargan de por vida: “Somos favoritos desde que arranca el torneo, esa es la realidad, el club América es una institución muy grande, entonces tenemos que buscar los títulos, si no sería un fracaso”, dijo el jugador Bruno Valdez.

Las mañas de Miguel Herrera, saber cómo se juegan las Liguillas, es un arma a favor para los que tienen fama de ser millonarios: “Creo que Herrera es superior, sabe mucho, su experiencia nos ayuda, sabe cómo pararnos de local o visitante”, comentó el jugador de origen paraguayo.

Valdez fue uno de los tres azulcremas que atendieron a los medios de comunicación. Un pequeño, pero suculento aperitivo informativo. Bruno se mueve, sonríe.

“Ganarle a Tigres fue un impulso para todos, se le ganó al actual campeón, No es fácil. Estamos muy bien, sabíamos que el partido iba a ser complicado, pero lo sacamos con actitud”, destacó.