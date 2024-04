Dani Alves habló sobre su estancia en prisión: “Donde voy, sobrevivo”

La novela de Dani Alves con respecto a su estancia en prisión sigue dando de qué hablar. Ahora el brasileño, quien se encuentra en libertad provisional mientras se resuelve su caso por violación, habló sobre la experiencia que vivió en los 14 meses que permaneció en prisión.

Previo a su segunda vez en la Audiencia de Barcelona, el ex jugador del FC Barcelona y Pumas, entre otros, comentó que se adaptó y eso le permitió afrontar ese momento de mejor forma. “Allá donde voy sobrevivo. Yo me adapto a todo porque para mí no es el lugar el que hace a la persona, sino la persona la que se hace al lugar”, confesó para El Periódico de Cataluña.

Alves llegó a la Audiencia junto con su abogada, Inés Guardiola, quien ha sido la encargada de estar al frente del caso después de que durante uno de los juicios Cristóbal Martell decidiera romper relaciones con el ex futbolista

Futbol Dani Alves sale de prisión tras pagar fianza de un millón de euros

Comparó su caso con un partido de futbol

Además, Alves hizo la comparación de su caso con el de un juego de futbol en donde ahora debe de jugar ante los juzgados, aunque desconoce el tiempo que tardará en resolverse su caso.

“El partido que tengo que jugar está en los juzgados. Pero no tiene ni idea de cuánto puede durar este ‘partido’ hasta que se resuelvan todos los recursos presentados por ambas partes”, sentenció.

Dani Alves salió de prisión tras 14 meses después de abonar un millón de euros para conseguir la libertad provisional, aunque el brasileño no puede salir del país debido a que se le retiraron tanto el pasaporte brasileño como el español, por lo que debe de acudir a los juzgados hasta que se resuelva su caso de manera definitiva.

“Es lo que me toca. Cada viernes ir al juzgado y ya está. Tampoco tengo mucho más que hacer“, explicó.

Cabe destacar que, tras su salida de prisión, el brasileño fue tema de conversación en diversos medios. Dani Alves realizó una fiesta para festejar a su padre, aunque esta misma se extendió hasta las 5 de la mañana, de acuerdo con diversas fuentes.

¿De qué es acusado Dani Alves?

Alves tuvo que ponerle fin a su carrera como jugador cuando se encontraba en la Liga MX con los Pumas. Esto ocurrió debido a que fue condenado por la justicia española a cuatro años y medio por un caso de agresión sexual contra una mujer de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona el 31 de diciembre de 2022.

Nota publicada ESTO