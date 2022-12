De Neymar a CR7: el mundo del futbol se despide del eterno Pelé

El futbol mundial se encuentra de luto por la muerte de Edson Arantes do Nascimiento, mejor conocido como Pelé o el mejor jugador de la historia por la mayoría del gremio del balompié.

Es tanta la importancia que representó, que prácticamente todos los equipos y ligas del mundo se unieron para despedirlo.

El delantero del PSG, Kylian Mbappé se despidó en sus redes del Rey.

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022

El futbolista español Sergio Ramos dedicó unas palabras a la leyenda del fútbol:

"Hablar de leyenda o de figura histórica se queda corto. Simplemente, se nos ha ido O'Rei. El fútbol te recordará siempre. Descansa en paz, Pelé", dijo en su tuit.

Uno de las leyendas argentinas, Gabriel Batistuta, agradeció todo el apoyo que dio al balonpié.

Gracias por todo lo que le diste al mundo del fútbol. Rip legend 🙏⚽️ #Pelé pic.twitter.com/ttMaTnObfF — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) December 29, 2022

"Yo diría que antes de Pelé, el fútbol era solo un deporte. Pelé lo cambió todo", escribió su compatriota brasileño Neymar en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

El Bicho igualmente lamentó la partido de O´Rei con un conmovedor mensaje: "Una inspiración para tantos millones, una referencia de ayer, de hoy, de siempre".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Leo Messi publicó una serie de fotos con un breve mensaje para Pelé.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi)

Clubes de todo el mundo lamentan su muerte

La Premier League de Inglaterra fue de las primeras en transmitir su mensaje: “estamos profundamente entristecidos al enterarnos del fallecimiento de Pelé, un futbolista extraordinariamente dotado que trascendió nuestro deporte e inspiró a millones a lo largo de su notable carrera. Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias van a la familia y amigos de Pelé”, señalaron en sus redes sociales.

We are deeply saddened to hear of the passing of Pele, an extraordinarily gifted footballer who transcended our sport and inspired millions throughout his remarkable career.



Our thoughts and sincere condolences go to Pele’s family and friends. pic.twitter.com/ocr5KF239t — Premier League (@premierleague) December 29, 2022

Por otro lado, la Serie A de Italia también engrandeció al “rey” con una foto de cuando fue campeón en México 1986, justamente contra la selección de Italia.

“Su talento cambió el juego del futbol. Será un ícono que vivirá por siempre”, apuntaron.

Eterno O REI ❤️🇧🇷 pic.twitter.com/lPVpDeejYu — Lega Serie A (@SerieA) December 29, 2022

Una leyenda del fútbol mundial. #LaLiga expresa sus condolencias por el fallecimiento de Pelé y trasladamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos.



Descansa en paz, 'O Rei'. pic.twitter.com/1sa9hpXV6g — LaLiga (@LaLiga) December 29, 2022

Justamente los equipos más importantes de las tierras ibéricas, Real Madrid y Barcelona, también enviaron un mensaje para lamentar la muerte de Pelé.

Los merengues señalaron que: “la leyenda de Pelé permanecerá para siempre en la memoria de todos los que aman este deporte y su legado le convierte en uno de los grandes mitos del fútbol mundial”.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Pelé.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 29, 2022

Mientras que los blaugranas lamentaron su pérdida: “El Barça expresa su dolor al conocer el fallecimiento del "Rey" Pelé, uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos. Hizo que el fútbol fuera más grande que nunca. Puede él descansar en paz”.

Barça expresses its sorrow to learn of the death of the "Rei" Pelé, one of the greatest footballers of all time. He made football greater than ever. May he rest in peace. pic.twitter.com/r8TQbVyN28 — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 29, 2022

El Liverpool de Inglaterra también lo recordó: “una leyenda, ícono y verdadero grande del juego que será recordado para siempre. Descansa en paz, Pelé.”

A legend, icon and true great of the game who will forever be remembered. Rest in peace, Pele. pic.twitter.com/I4UwAHmWkh — Liverpool FC (@LFC) December 29, 2022

También el PSG se unió con una foto de Pelé frente a la Torre Eiffel.

“Por siempre El Rey. Paris Saint-Germain envía sus condolencias a amigos, familiares y a todo el pueblo brasileño en este triste momento. Gracias por todo”.

La Confederación Brasileña de Fútbol publicó una foto con un breve mensaje "Rei Pelé".

REI PELÉ 👑👑👑 pic.twitter.com/epP8zZHRYr — CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 29, 2022

Asi también, el Nápoles posteo una fotografía donde se recuerda el número que portó: el 10. Y parece que va acompañado de otra leyenda, Maradona.

ETERNO👑🇧🇷 pic.twitter.com/Uokbv542vF — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) December 29, 2022

|| Con información de Alvaro Zaldaña ||









