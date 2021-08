Tata Martino asegura que México no fue superado por EU tras derrota en Copa Oro

En un lapso de sólo 56 días, México sucumbió en dos finales ante Estados Unidos. El llamado Gigante de la Concacaf cayó dolorosamente en la Nations League y también en la Copa Oro, lo que concretó un par de fracasos en la era del director técnico Gerardo Martino. A pesar de eso, el Tata no prende alarmas y aseguró que su estilo de juego nunca fue superado por el de las Barras y las Estrellas. La falta de contundencia y el balón parado los condenaron.

"Nosotros no preparamos un equipo para que se juegue de diferentes maneras. Los cuatro goles que nos metieron en los dos partidos fueron de pelota parada, tuvimos nuestros grandes momentos en las dos finales, pero si no pudimos convertir se corren los riesgos. Eso fue lo que pasó, pero no encuentro el motivo para cambiar. El equipo no fue superado ni en esta final ni en la anterior", expresó en videoconferencia al término del cotejo.

Foto: AFP

El timonel argentino aseguró las derrotas han dolido, pero no para crear un problema mayor en la Selección Mexicana. Martino aseguró que dieron batalla, pero no les alcanzó para trascender en ambos torneos.

"Nosotros hemos competido bien contra ellos en las dos finales. Hicimos un desgaste muy grande, tuvimos grandes momentos a, favor nuestro, no debería ser ninguna catástrofe para el interior el hecho de haber perdido. Son derrotas que duelen, buscaremos seguir mejorando en la propuesta que llevamos trabajando dos años y medio", aseveró.

Foto: AFP

El técnico fue cuestionado sobre la presión y las críticas que le vienen. «Todo partido y toda derrota son dolorosas. La calificación que ustedes pongan no es algo que yo pueda decir algo. En realidad estamos preparados para trabajar, competir. El resto no lo puedo decir, simplemente los triunfos te ponen en un lugar, las derrotas en otro y hasta ahí podemos resolver. Yo no puedo contestar eso. Lo que pueda pasar fuera de la cancha es exclusivo de eso, no es algo que yo pueda manejar», dijo.

Sobre el balance en los 120 minutos en el Allegiant Stadium, el entrenador no vio una clara superioridad de los norteamericanos. Tata se sintió en la definición de penales, la cual, Miles Robinson impidió en el último suspiro.

"Jugamos un primer tiempo bastante favorable. Tuvimos una falla que ocasionó su única llegada. En el inicio del segundo la tónica empezó de la misma manera, nosotros empezamos a sentir el desgaste. Ahí vinieron los momentos más favorables, todos esperábamos los penales, no había profundidad, eran situaciones confusas y en una pelota para nos ganaron el partido", finalizó.

