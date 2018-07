Mario Carrillo quiere tomar al Tri

A unas cuantas horas de que se anuncie que Juan Carlos Osorio no será más entrenador de la Selección Mexicana, se han hablado de algunos rumores para suplir al entrenador colombiano.







Ante la situación que vive el Tricolor en estos momentos, Mario Carrillo aseguró que de no ser Matías Almeyda, Ricardo Ferretti o Miguel Herrera, él es el indicado para tomar las riendas del equipo.





“De no ser ellos, me candidateo yo. Yo creo que soy el más preparado, tengo dos Copas del Mundo, he estado ahí cerca, ya dirigí a la Selección en la Copa de Oro, conozco el medio mexicano y aparte me gusta como dirijo yo”, declaró el técnico en un programa de ESPN.





Después, Carrillo aseguró que las tres opciones son buenas; sin embargo, dijo que también hay personas que son capaces de hacerlo.







“Si a mi me dieran a elegir, yo me iría por mí, por lo que acabo de decir”, terminó el “Capelo”.





