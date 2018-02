El refuerzo español Alejando Arribas feliz con el conjunto universitario

De La Coruña a CU. Alejando Arribas ya ruge, sabe lo que es vestir los colores azul y oro y entonar el “Goya”, El español embonó a la perfección en el equipo felino y a pesar de su corta estancia piensa en escribir su nombre con letras del mismo tono que su uniforme.

El zaguero, a pesar del cansancio, tuvo un momento para recibir a ESTO en la comodidad de su hogar y expresar las metas como universitario.

“Pasen, pasen, ¿Dónde hacemos la entrevista?, ¿En el patio, en la sala?, ¿Dónde quieren”, expresó Arribas luego de abrir el portón de su domicilio.

“Canela” de inmediato se acercó a recibirnos con la misma efusividad que Alejandro. “No muerde, es un perro que se quedó a vivir con nosotros, ya estaba en la casa”, comentó el ibérico y de inmediato se ingresó a la sala.

Su sencillez siguió a flote “¿ Les sirvo algo de tomar?, ¿Están bien?, preguntó el anfitrión.

Sin ningún líquido de por medio, la plática arrancó. Defender la playera felina fue algo que nunca pensó: “La verdad no conocía mucho del futbol mexicano, el contacto fue a través de Sergio Egea, él conocía a mi representante, a partir de él comenzamos a hablar de Pumas, la verdad no me hacía mucha gracia venir, yo me quería quedar en España, nunca había salido, pero estoy sorprendido y la verdad muy contento de haber llegado a este equipo”, contó.

Arribas embonó a la perfección, su adaptación fue exprés: “Me he sentido bien, el club me ha ayudado mucho, mis compañeros, el cuerpo técnico, la directiva, todos me apoyan, cualquier duda que tengo la consulto, eso ha facilitado mi adaptación, estoy feliz y mi familia también”, expresó.

El futbol mexicano lo tiene maravillado, Alejandro no pensó encontrar tanto nivel: “La verdad estoy sorprendido, me espera otro tipo de balompié, en Europa no se conoce mucho de acá, la verdad es una Liga de gran nivel, todos los planteles tienen muy buenos jugadores, mexicanos y extranjeros, todo es parejo, cualquiera le puede ganar a cualquiera, Pumas es de los grandes en todos los aspectos, pocos equipos en España tienen sus instalaciones”, reconoció.

SIEMPRE EN LO ALTO

La plática fue amena, Arribas habló abiertamente de sus objetivos como elemento felino: “Nuestro técnico ya lo ha dicho, sólo van cinco partidos, no hemos conseguido nada, Pumas viene de hacer dos malos torneos, nosotros vamos paso a paso siempre buscando la vitoria para vernos arriba”, destacó con claridad.

AL NIVEL DE LOS RICOS

Arribas ya notó la diferencia económica que existe entre equipos como Tigres, Rayados y América, Pumas no tiene ese capital, pero puede competir: “Estoy sorprendido, todos los conjuntos tienen tres o cuatro jugadores de nivel, estrellas que jugaron en Europa, Gignac, Ménez, Valencia, nosotros no, pero con trabajo, humildad e ilusión podemos competir a ese nivel”, cerró Alejandro y concluyó una parte de la plática.