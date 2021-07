En debate | Grito homofóbico en Copa Oro

Las advertencias se cumplieron, los aficionados mexicanos no han dejado de emitir el grito que la FIFA considera discriminatorio y luego de varios avisos el castigo llegó.

El pasado 18 de junio, el máximo organismo del futbol sancionó a México con sus dos siguientes juegos de local a puerta cerrada y una multa de 65 mil dólares.

Es decir, el inicio de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 contra Jamaica el 2 de septiembre y frente a Canadá el 7 de octubre tienen que ser sin público, antes de esos partidos el Tricolor no tiene agendados otros compromisos dentro del país.

Concacaf

“Concacaf está extremadamente decepcionada por el lenguaje discriminatorio utilizado por algunos de los aficionados de México. El grito hacia el portero se escuchó a pesar de la importante campaña antidiscriminatoria realizada en las últimas semanas y extensos esfuerzos de la FMF para dejar claro que es inaceptable”.

Angus Eve, Entrenador del equipo de Trinidad y Tobago

“El juego contra México debió suspenderse de forma definitiva, y en consecuencia la Concacaf, responsable del evento, tendría que habernos dado el triunfo administrativo”.





Yon De Luisa, Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF)

"En el tema de la eliminación de los actos discriminatorios, como pudieron ver en los partidos previos, se logró erradicar. Condenamos el grito en su totalidad, aunque durante el partido no se llevó a cabo el protocolo adecuadamente, ojalá que para los siguientes partidos la afición se dé cuenta que esto no nos lleva a un buen lugar”.





Rafael Loredo, Entrenador del equipo de Guatemala

"El grito (homofóbico) es una gran tontería. Lo oigo y ni me motiva, ni me molesta, ni me entristece. No significa nada para mí. La gente debería quitarlo de tajo o gritar otra cosa para apoyar a su equipo. Eso ni molesta a los rivales, porque en Centroamérica gritan eso y no entienden qué es".





Rogelio Funes Mori, Jugador de la Selección Mexicana de Futbol

“El árbitro fue el que desesperó a la gente. Hay jugadas específicas que no marcó bien y eso en el ojo de la gente la desesperó y vinieron esas manifestaciones".

Alfredo Talavera, Jugador de la Selección Mexicana de Futbol

“Se puede evitar (el grito). No lo vemos tan difícil. Es simple. Hay muchas formas para poder apoyar al equipo, que en este caso es México. No queremos que pase a mayores”.

Mikel Arreola, Presidente de la Federación Mexicana de Futbol

"El grito afecta a la raíz del futbol mexicano. Si no lo atendemos, va a afectar a las selecciones nacionales. Nuestra posición es de contundencia, de incrementar los esfuerzos para que no se dé".





Guillermo Ochoa, Guardameta del América

“Ya estuvo, ya no es gracioso, esto puede traer consecuencias grandes que podemos pagar todos. Y luego la gente se va a estar quejando. En México ya se llegó a un límite. No es exigirles, es invitarlos a reflexionar para que ya no lo hagan”.





Delphos-Un, Encuesta

“Aproximadamente 6 de cada 10 personas entrevistadas considera que dicho grito ‘sólo es diversión’ y es ‘parte del juego’. Un poco más de la mitad de los capitalinos piensa que dicha práctica es ‘normal’, 51%, y 45% opina que es parte de la cultura mexicana. Asimismo, sólo el 38% reconoce el grito como una ‘ofensa’ y ‘algo que se debe de erradicar’, seguido por un 34% que identifica dicha práctica como grito ‘homofóbico’”.